Что случилось с “Мумий Троллем” Ильей Лагутенко

Сегодня Илья вместе в женой и детьми живет в Лос-Анджелесе и пишет книги. Да-да, его захватил писательский труд. Он написал уже целых три: первая — «Книга странствий. Мой Восток» фактически является мемуарами группы «Мумий Тролль». Вторая книга «Владивосток-3000» — фантастическая повесть о тихоокеанской республике. Последняя работа «ТигрИные истории» — трилогия о жизни амурских тигров — была напечатана при поддержке Русского географического общества
. Дело в том, что несколько лет назад Лагутенко стал представителем от Российской Федерации в Международной коалиции по защите тигров.