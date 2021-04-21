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Что случилось с “Мумий Троллем” Ильей Лагутенко

New Magazine
2 часа назад
Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» стали популярными в конце 90-х. А их первый альбом ” Утекай” стал самым продаваемым альбомом года. Необычный “мяукающий” вокал Лагутенко нашел немало поклонников. Потом последовали еще не менее успешные альбомы. В последнее время про музыканта мало что слышно. И хотя группа время от времени дает концерты в клубах, можно сказать, что музыкант сменил сферу деятельности.
Что случилось с “Мумий Троллем” Ильей Лагутенко
Фото: New MagazineNew Magazine
Сегодня Илья вместе в женой и детьми живет в Лос-Анджелесе и пишет книги. Да-да, его захватил писательский труд. Он написал уже целых три: первая — «Книга странствий. Мой Восток» фактически является мемуарами группы «Мумий Тролль». Вторая книга «Владивосток-3000» — фантастическая повесть о тихоокеанской республике. Последняя работа «ТигрИные истории» — трилогия о жизни амурских тигров — была напечатана при поддержке Русского географического общества. Дело в том, что несколько лет назад Лагутенко стал представителем от Российской Федерации в Международной коалиции по защите тигров.
New Magazine
Параллельно Лагутенко занимается бизнесом. Он – владелец паба в центре Москвы, где собираются рок-музыканты.
В личной жизни у Ильи все гладко. Он счастлив во втором браке с Анной Жуковой. Она – модель и мастер спорта по художественной гимнастике. Любопытно, что расписались они в старинном ЗАГСе города Иванова тихо и почти тайно. Анна подарила Илье двух дочерей.
New Magazine
От первого брака у Ильи есть взрослый сын. Парню сейчас уже за 30 и он тоже связал свою жизнь с музыкой. Он занимается продюсированием, работает тур-менеджером, а еще увлекается игрой в регби.
Сегодня Лагутенко 52 года. Однако музыкант за эти годы особо не постарел.
Звёзды,Анна Жукова,Илья Лагутенко,Русское географическое общество,
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