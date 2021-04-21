Внучка Гурченко сообщила о пропаже драгоценностей актрисы

Вопрос, как считает внучка звезды советского экрана, надо задавать вдовцу актрисы Сергею Сенину. Вероятно, он знает, куда делись драгоценности Гурченко, приводит мнение Королёвой KP.RU.
К сожалению, после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу,
— говорит внучка актрисы.
Сама Елена Королёва с Сениным не общается. Она также считает несправедливым, что всё имущество именитой бабушки досталось именно её вдовцу. Тем более, что это всего лишь один из мужчин актрисы, с которым она провела последние годы жизни.
Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. Она скончалась 30 марта 2011 года.