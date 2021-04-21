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Внучка Гурченко сообщила о пропаже драгоценностей актрисы

News.ruиещё 4
26 минут назад
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королёва так и не получила бриллианты своей бабушки. Она заявила, что драгоценности актрисы куда-то исчезли.
Внучка Гурченко сообщила о пропаже драгоценностей актрисы
Фото: News.ruNews.ru
Вопрос, как считает внучка звезды советского экрана, надо задавать вдовцу актрисы Сергею Сенину. Вероятно, он знает, куда делись драгоценности Гурченко, приводит мнение Королёвой KP.RU.
К сожалению, после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу,
— говорит внучка актрисы.
Сама Елена Королёва с Сениным не общается. Она также считает несправедливым, что всё имущество именитой бабушки досталось именно её вдовцу. Тем более, что это всего лишь один из мужчин актрисы, с которым она провела последние годы жизни.
Людмила Гурченко умерла в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. Она скончалась 30 марта 2011 года.
Звёзды,Сергей Сенин,Елена Королева,Людмила Гурченко,Комсомольская правда,
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