Сын Алибасова заявил о краже собранных на его лечение миллионов

Бари Алибасов-младший сказал, что у него фактически украли собранные на лечение отца пять миллионов рублей и теперь реабилитация его под угрозой.

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Он отметил, что в этом виновата старая знакомая семьи Яна. Бари сказал, что их семья хорошо знает Яну и поэтому спокойно дает ей из своих запасов деньги, которые предназначались для лечения отца в размере пяти миллионов рублей. Она должна была вернуть их еще 28 марта.

Алибасов-младший добавил, что они доверяли девушке, потому что хотели найти какое-то надежное дело, где деньги работали бы, и откуда их можно было бы вернуть в одночасье. Яна пообещала им «золотые горы» на выпуске незамерзайки для машин. Их семья выкупила партию товара, часть была поставлена, но за товар так деньги и не отдали. Другая же часть товара просто лежит мертвым грузом.

Яна же решила не молчать и ответила, что ее совесть чиста, потому что в продажу продукция поступила, но организация не дала за нее денег. Женщина добавила, что менеджеры компании сказали ей, что денег они не заплатят.