Звезды, публично рассказавшие о пластике тела

Мы не раз отмечали, что селебрити крайне неохотно рассказывают в интервью о манипуляциях с лицом и телом. Никто не хочет признавать, что его внешность потребовала вмешательств или что после родов не получается вернуть идеальный пресс так быстро, как хочется. В нашем материале звезды, которые открыто говорили о пластических операциях на теле.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Рита Дакота — липосакция после родов

Певица сделала липосакцию и абдоминопластику спустя год после рождения дочери. Рита честно рассказала, что решению поспособствовало несколько причин: ее гормональный фон сбился — из-за этого в течение года она не могла похудеть.

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Не помогали ни ограничения в питании, ни спорт, ни аппаратные процедуры — ровным счетом ничего. Плюс у молодой мамы диагностировали симфизит (сильное расхождение лобковых костей при беременности, — прим. ред.). А бывший муж Влад Соколовский вскоре после развода стал встречаться с фитнес-моделью. Их совместные фото с тренировок еще больше расстраивали певицу.

Наконец, вишенкой на торте стал рекламный контракт с маркой нижнего белья — Дакота поняла, что нужно срочно вернуться в форму, иначе потеряет внушительную сумму гонорара. И отправилась к пластическому хирургу, который убрал жировые излишки, вылепил талию и прорисовал мышцы пресса.

Результатом Дакота осталась довольна. Впрочем, наш эксперт предупреждает: липосакция, абдоминопластика — это процедуры, которые после требуют от пациента дисциплины. Иначе все вернется на круги своя.

Хайдаров Тимур Тошниезович Дипломированный пластический хирург

Комментарий эксперта

«Абдоминопластика — это операция, направленная на устранение возрастных изменений, дефектов, жировых отложений передней брюшной стенки, то есть живота. Классическая абдоминопластика подразумевает отсечение лишней кожи, то есть кожно-жирового фартука. Конечно, если не соблюдать образ питания и образ жизни, то жировые складки могут вновь отложиться и обвиснуть. Обращаются за этой операцией, как правило, пациентки уже после родов. Но приходят также и женщины до родов, у которых есть проблемы с избытком подкожно-жировой клетчатки.

Для того чтобы сделать не только абдоминопластику, а еще и прорисовать спортивный силуэт, нужно выполнять и абдоминопластику, и липосакцию. Поэтому лучше делать эти операции совместно, и тогда можно получить невероятные результаты».

Милана Кержакова: спорт не поможет

Липосакция — довольно популярная операция, к которой прибегают многие звезды. Так, Дакота решилась на липосакцию у врача, которому сначала доверила свое тело блогер Айза Анохина . Последней не нравились ее толстые руки и живот. В итоге девушка убрала жировые излишки с рук и живота, плюс смоделировала форму ягодиц, увеличив их объем. Ирина Дубцова также убирала ненавистные сантиметры на талии с помощью липосакции. Не раз прибегала к процедуре и экс-супруга Александра Кержакова Милана. Она увеличивала грудь и прорисовывала мышцы пресса с помощью липосакции и абдоминопластики. Девушка постоянно говорит о том, что в юности у нее было множество комплексов, связанных с внешностью. Милана сделала уже ряд операций на лице и теле и уверенно заявляет: если вы чем-то в себе недовольны — меняйте. Более того, Милана считает, что только с помощью спорта она бы таких результатов не получила.

Мы привели в пример ряд девушек, которые могли бы добиться пресса и подтянутых форм с помощью здорового питания и спорта, но решили выбрать услуги пластических хирургов (и имеют на это полное право). Представители зрелого поколения звезд тоже не отстают, хотя и куда более осторожны в подобных вопросах.

К этой процедуре не раз прибегали Лолита и Роза Сябитова . Лолита как женщина без комплексов не скрывает, что борьба за стройную фигуру дается ей с трудом — она любит вкусно поесть и не любит себя в чем-либо ограничивать. Потому липосакция стала для нее идеальным вариантом вернуть себе завидные формы.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова несколько лет назад похудела на двадцать килограммов. Соведущая Ларисы Гузеевой не скрывала, что прибегла к операции. Заодно она сделала себе подтяжку лица и увеличила грудь. Результатами Роза осталась довольна: она явно выглядит моложе своих лет. А вот Лариса Гузеева продолжает борьбу с лишними килограммами традиционными методами: ограничениями в еде и поездками в детокс-клиники время от времени. Ложиться под нож телеведущая пока опасается.

Екатерине Варнава: пластика груди

Девушке приписывают ряд пластических операций: ринопластику, моделирование скул, контурную пластику губ и не только. Сама артистка относится к подобным разговорам с юмором. В интервью она признала лишь одну операцию: уменьшение объема груди.

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Девушке пришлось ложиться под нож пластического хирурга дважды. Первую маммопластику Екатерина сделала в Америке — неудачно, корректировать пришлось в России.

Пока одни девушки мечтают об увеличении груди, Варнава с шестнадцати лет мечтала сделать ее поменьше. С шестым размером живется непросто: повышенная нагрузка на спину, проблемы с подбором белья и одежды. Плюс вместе с грудью объемы увеличивались и в других местах, а будущая звезда Comedy Woman всегда хотела быть худой, тонкой. И в итоге своего добилась: 36-летняя звезда вполне довольна своей формой.

Какая операция сложнее: мнение хирурга

«Как говорят классики, не бывает простых операций. Так и в пластической хирургии: не бывает простых операций. Да, увеличение груди — это одна из несложных процедур, но это в том случае, когда мы работаем с идеальным исходником: нет асимметрий ни по объему, ни по форме, ни по положению. Тогда да, подобрал имплант и установил, все хорошо. Но есть множество случаем, когда есть нюансы: нюансы строения, характер кожи. Что касается уменьшения объема, то эта операция требует больших навыков от хирурга — тут сразу две операции: уменьшение объема груди, то есть удаление ее большей части, и подтяжка. В целом такая манипуляция сложнее, чем увеличение груди»,