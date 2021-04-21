Сын Алибасова заявил о краже собранных на лечение миллионов

Бари Алибасов-младший заявил о краже пяти миллионов рублей, которые он откладывал на лечение отца.

Фото: @barialibasovjr @barialibasovjr

По словам наследника, всему виной старая знакомая семьи Яна. Алибасов отметил, что они находились в доверительных отношениях с женщиной, и потому он занял ей пять миллионов рублей. Крупную сумму Яна должна была вернуть еще 28 марта.

Алибасов-младший признался, что они хотели найти какое-то надежное дело, где деньги работали бы, и Яна предложила вложиться в "незамерзайки" для машин. Алибасовы выкупили партию товара, часть была поставлена, но за товар так деньги и не отдали. Другая часть осталась лежать мертвым грузом.