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Сын Алибасова заявил о краже собранных на лечение миллионов

Мира Маркина
3 часа назад
Бари Алибасов-младший заявил о краже пяти миллионов рублей, которые он откладывал на лечение отца.
Сын Алибасова заявил о краже собранных на лечение миллионов
Фото: @barialibasovjr@barialibasovjr
По словам наследника, всему виной старая знакомая семьи Яна. Алибасов отметил, что они находились в доверительных отношениях с женщиной, и потому он занял ей пять миллионов рублей. Крупную сумму Яна должна была вернуть еще 28 марта.
Алибасов-младший признался, что они хотели найти какое-то надежное дело, где деньги работали бы, и Яна предложила вложиться в "незамерзайки" для машин. Алибасовы выкупили партию товара, часть была поставлена, но за товар так деньги и не отдали. Другая часть осталась лежать мертвым грузом.
По словам Яны, ее совесть чиста, ведь продукция в продажу поступила, но организация не дала за нее денег. Вместе с тем сын Алибасова уверен, что деньги за товар вернули, но Яна не хочет их отдавать.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Алибасов тайно воссоединился с бывшей женой.
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