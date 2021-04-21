Звезды, которые скрывают отцов своих детей

Первого ребенка актриса родила от коллеги по цеху Гоши Куценко
в 1996 году. Тогда их пара состояла в гражданском браке, а потом они прекратили отношения. Вторым мужем Горошиной стал актер Илья Древнов
. этом браке у супругов родились три девочки. В 2019 году, спустя несколько месяцев после развода с Древновым, Порошина
родила сына, которого назвали Андрей. Сначала ребенка записали на экс-супруга, но он сумел доказать в суде, что сын не его. Имя настоящего отца своего ребенка актриса так и не раскрыла. Согласно слухам, она родила ребенка от влиятельного человека, поэтому не хочет разглашать его имя.