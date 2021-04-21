Звезды, которые скрывают отцов своих детей

Многие звезды ведут скрытную личную жизнь и не афишируют свои отношения. Все это делают по разным причинам. Однако это оправдано, когда речь идет про партнеров. Многие скрывают отцов своих детей, с которыми они состоят в отношениях на протяжении нескольких лет. "Рамблер" рассказывает о российских звездах, которые так и не подтвердили, от кого они родили детей.