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Звезды, которые скрывают отцов своих детей

Елизавета Назарова
2 часа назад
Многие звезды ведут скрытную личную жизнь и не афишируют свои отношения. Все это делают по разным причинам. Однако это оправдано, когда речь идет про партнеров. Многие скрывают отцов своих детей, с которыми они состоят в отношениях на протяжении нескольких лет. "Рамблер" рассказывает о российских звездах, которые так и не подтвердили, от кого они родили детей.
Звезды, которые скрывают отцов своих детей
Фото: @lobodaofficial@lobodaofficial

Светлана Лобода

У певицы есть две дочери. Старшую Евангелие она родила от своего бывшего мужа хореографа Андрея Царя в 2011 году. Спустя три года после рождения ребенка Лобода объявила о расставании с супругом. В 2018 году у Светланы Лободы родилась дочь, которую назвали Тильда. Еще до беременности ходили слухи о том, что у певицы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По слухам, певица родила дочь от него. Однако сама она не подтверждает эти слухи и скрывает имя отца своей второй дочери.

Мария Порошина

@poroshinamariyamikhaylovna
Первого ребенка актриса родила от коллеги по цеху Гоши Куценко в 1996 году. Тогда их пара состояла в гражданском браке, а потом они прекратили отношения. Вторым мужем Горошиной стал актер Илья Древнов. этом браке у супругов родились три девочки. В 2019 году, спустя несколько месяцев после развода с Древновым, Порошина родила сына, которого назвали Андрей. Сначала ребенка записали на экс-супруга, но он сумел доказать в суде, что сын не его. Имя настоящего отца своего ребенка актриса так и не раскрыла. Согласно слухам, она родила ребенка от влиятельного человека, поэтому не хочет разглашать его имя.

Агния Дитковските

@ditkovskyte
Актриса долгое время встречалась с Алексеем Чадовым, с которым познакомилась на съемках фильма "Жара". Возлюбленные вступили в брак после длительных отношений и у них родился сын Федор. В 2015 году они развелись. С тех пор Дитковските тщательно скрывает свою личную жизнь. Так, в 2017 году она родила второго ребенка, но держит в тайне информацию о том, кто его отец. Некоторые уверены, что она родила от иностранного бизнесмена.
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