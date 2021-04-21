У Водонаевой диагностировали микроинсульт

В СМИ появились подробности госпитализации Алены Водонаевой. Самочувствие телеведущей ухудшилось вечером 20 апреля.
Фото: @alenavodonaeva@alenavodonaeva
Как стало известно mk.ru,
скорую помощь в элитную новостройку на юго-западе Москвы вызвала приятельница экс-участницы "Дома-2".
Сама Водонаева не могла разговаривать и едва шевелила языком. По словам приятельницы, незадолго до критического состояния звезда почувствовала себя плохо. Она прилегла, надеясь, что состояние нормализуется, но стало только хуже.
Девушки подозревали, что могло произойти защемление какого-то нерва, что нарушило речь. Но врачи поставили другой диагноз - микроинсульт.
Водонаеву госпитализировали в ближайшую больницу. В данный момент звезда находится под капельницами.