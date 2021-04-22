«Был практически сиротой»: Разин о трагедии Сердючки

Андрей Разин объяснил, что могло стать причиной депрессии, которую переживает артист Андрей Данилко . Новости о его плохом самочувствии появились недавно. Сначала сообщалось, что у артиста серьезное заболевание, после в окружении исполнителя признали, что у создателя образа Верки Сердючки затяжная депрессия.

Андрей Разин, директор «Ласкового мая», уверен, что психологические проблемы у Данилко начались еще в детстве, а в 2007 году, сразу после выступления на «Евровидении», все выплеснулось наружу. Тогда Верка Сердючка со своей песней Dancing Lasha Tumbai заняла второе место, а российская группа «Серебро» — третье. После этого события на Данилко начались «гонения».

«С 2007 года концерты Андрея молниеносно отменялись в России. В итоге Данилко серьезно заболел», — рассуждает Разин в беседе с mk.ru

Возможно, для другого артиста это не стало трагедией, а только поводом стать более популярным, но Андрей Данилко отреагировал по-своему. Он закрылся и ушел в себя.

«Ну а что вы хотели? Он и в детстве многое пережил, был практически сиротой. Мать им мало занималась, отца не было», — вспоминает Андрей Разин.