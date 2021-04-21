На костылях и в операционной: чем обернулся отпуск для некоторых звезд

Вместо красивых картинок им остались неприятные воспоминания

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Экзотические фрукты, поездки на яхтах и ужины в ресторанах с потрясающим видом — отпуску звезд завидуют все. Но в жизни они такие же люди, с которыми случаются неприятности. Знаете ли вы, кто из них травмировался или попал в больницу по другой причине? WomanHit вспоминает разные случаи в этом материале.

Настя Каменских

«Это шутка? Ты прикалываешься? А со мной посоветоваться?» — сказал Потап своей жене, когда она сообщила о том, что улетает в отпуск в Мексику без него. Музыкант остался недоволен решением Насти , потому как девушка не посоветовалась с ним.

«Я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Ты сейчас на концерт, а потом ты уваливаешь. Это не очень правильно по отношению к мужу, как минимум. Извини, но я не понимаю», — заключил он.

Отпуск Каменских начался не с самых приятных эмоций, ведь обида мужа заставила ее еще больше скучать по нему. Но эта ситуация — лишь цветочки, дальше больше

Иосиф Пригожин

Продюсер во время отпуска в Дубае чуть не умер, ведь он заразился коронавирусом. «Врачи немедленно приступили к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает — погуглите, что это, а коротко: цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы», — вспоминает он. «Восемь дней ада», — называет время в больнице Иосиф . Болезнь развилась для него «по самому плохому сценарию», а потому ни о каком наслаждении солнцем и морем не могло быть и речи.

Регина Тодоренко

Звезда каталась на серфе на Бали, как вдруг почувствовала боль — она столкнулась с кораллом.

«Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через 2 часа после удара серфом», — удивляется Регина.

Ее муж, певец Влад Топалов , заверил поклонников, что его жена в последний раз катается на серфе. Тодоренко также отметила, что часть коралла осталась в ее пальце — после отпуска придется делать мини-операцию и доставать осколок из пальца.

Рита Дакота

А вот Риту на Бали увезли экстренно, причем с «адской болью». «Это было люто. Я думала, я умираю. Никогда такого не было», — вспоминает Дакота. По ее словам, такое состояние случилось после того, как с парнем Федором она сходила к местному целителю.

«Суть в том, что меня просто люто скрутило. Я не могла дышать, не могла двигаться, была адская боль в животе. Сейчас пытаются понять, что это такое. Может, аппендицит или еще что», — рассказывала она подписчикам. Хорошо, что по итогу все обошлось.

Илана Юрьева

Звезда «Уральских пельменей» травмировалась во время катания на лыжах в Сочи. В Илану врезался ехавший на большой скорости по трассе мужчина.

«Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала. Романтические каникулы закончились раньше».

Девушке пришлось месяц быть на больничном в домашнем режиме и восстанавливать здоровье подручными средствами.

Дина Саева

Блогера госпитализировали в Дагестане, куда она прилетела отдохнуть. «Жаль, конечно, что последние дни отпуска испортила моя болезнь, и мне приходится проводить их в больнице. Скоро я полечу в Москву и буду продолжать лечение там». У Дины была диагностирована мочекаменная болезнь с обильным воспалением в желчном пузыре.