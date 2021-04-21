Звезды, которые «угробили» пластикой здоровье ради красоты

Даже самые дорогие процедуры не являются гарантией того, что все пройдет идеально.

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История с Алисой Аршавиной заставила напрячься всех, кто думал, что можно привести внешность в порядок с помощью пластических хирургов. Однако провалившийся нос — веский довод еще раз подумать над тем, стоит ли идти против природы.

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Хотя Аршавина и говорит, что дело не в пластике, а в заболевании, специалисты считают иначе.

«Там мог начаться воспалительный процесс типа остеомиелита носовой перегородки. Если в ходе операции повреждены основные сосуды, которые нежелательно трогать, может случиться некроз. Например, Майклу Джексону хирурги сделали несколько операций, нарушив нормальное кровообращение кончика носа, из-за чего он омертвел. Внешне это выглядит как черный участок ткани, который потом вырезают»,

— рассказал Сергей Кулагов в беседе с «Комсомольской правдой».

После этого инцидента здоровье Аршавиной серьезно пошатнулось, она перенесла операцию из-за перитонита, а затем оказалась в реанимации из-за коронавируса.

Красавица Вера Алентова , звезда фильма «Москва слезам не верит», начала работать над своей внешностью еще в 90-е, и сначала все шло хорошо — звезда действительно выглядела гораздо моложе своего возраста. Однако после того, как она решила повторить процедуру, что-то пошло не так.

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Сейчас лицо актрисы выглядит бугристым и расплывчатым.

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Однако дело не только в том, что она стала выглядеть неестественно — последствия пластики начали угрожать здоровью звезды. У Айзы появилась аллергия на силикон, поэтому импланты она решила удалить.

Будучи молодой и естественной — по крайней мере, без пластики, Виктория Лопырева стала «Мисс Россия». Однако, одержав победу, решила, что недостаточно хороша, и исправила это — с помощью пластических хирургов.

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Узнать Лопыреву после всех этих вмешательств стало решительно невозможно.

К помощи пластических хирургов прибегают не только женщины, но и мужчины. История Майкла Джексона чем-то напоминает историю Аршавиной, но есть и другие ситуации.