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Что погубило карьеру Андрея Губина и почему он так и не женился

Даня Виттиг
38 минут назад
Один из самых популярных певцов 90-х Андрей Губин полностью отрекся от звездной жизни. Мужчине 47 лет, но он до сих пор один и старается не появляться на публике. "Рамблер" выяснил, что погубило карьеру Губина.
«Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо»
Фото: @_gubin_andrey_official@_gubin_andrey_official
Автор хитов «Мальчик-бродяга», «Лиза» «Зима-холода» живет на деньги от авторских отчислений и гонорары за тексты песен. Карьера перешла на второй план, когда умер отец Губина. В свое время он успешно занимался продюсированием сына. Утрату певец пережил с трудом, на нервной почве у него появились проблемы со здоровьем.
По словам певца, его жизнь отягощает левосторонняя прозопалгиея. Мужчину мучают сильные боли в области лицевых мышц. Собственно, именно это поставило крест на творческой деятельности. Он постоянно ходит к врачам, но они не могут его вылечить.
«Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что всё нормально. У меня губы синеют, всё тело разваливается. Но я к этому привык», - говорит он.
На фоне болезни неудачи на личном фронте будто совсем не ощущаются. Губин привык быть один, однако какое-то время он отчаянно пытался построить отношения с Людмилой Кабевко, Татьяной Терешиной и другими девушками. Но все отношения заканчивались разрывом. В какой-то момент Губин отчаялся.
При этом некоторые представители шоубизнеса уверены, что трагедия Губина вовсе не в состоянии здоровья и любовных провалах, а в психическом нарушении. Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказал в одном из своих интервью продюсер Андрей Разин.
«У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, они ничего не нашли. То, что случилось с ним— трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику. Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть».
Звёзды,Татьяна Терешина,Андрей Губин,Андрей Разин,Комсомольская правда,
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