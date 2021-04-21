«Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо»

Автор хитов «Мальчик-бродяга», «Лиза» «Зима-холода» живет на деньги от авторских отчислений и гонорары за тексты песен. Карьера перешла на второй план, когда умер отец Губина. В свое время он успешно занимался продюсированием сына. Утрату певец пережил с трудом, на нервной почве у него появились проблемы со здоровьем.