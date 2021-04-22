«Я была объектом зарабатывания денег»

«В 1992 году я завоевала второе место на музыкальном конкурсе «Первоцвет». После выступления ко мне подошел серьезный мужчина и предложил контракт. Это был Юрий Фалеса. Он стал проявлять внимание и заботу обо мне, завоевывать мою симпатию на человеческом уровне. Он стал моим другом. Приносил нам мешками картошку. Давал свой пиджак, когда было холодно. Мне никто не оказывал такие знаки внимания раньше. Мне это, конечно, все нравилось. Я подписала контракт на десять лет. По нему я не могла до 25 лет выходить замуж и рожать детей».
«В начале было просто чувство дружбы и благодарности. А потом этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять. Оградил меня даже от моих друзей, что мне не очень нравилось. Помню, как однажды я заболела ангиной. Была жуткая температура. Он сказал, что мне надо выступать. У меня просто не было сил. Он заявил, что я артистка и мне надо собраться. И я подумала, любил ли он меня как человека. Или только как артистку. Я была просто объектом зарабатывания денег», — заявила она.