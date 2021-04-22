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«Прихожу к выводу, что маму убили»: дочь Ирины Цывиной добивается эксгумации тела актрисы

Teleprogramma.proиещё 2
2 часа назад
Дочь покойной актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни два года назад, Зиновия Пусеп обратилась с открытым письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Дочь актрисы Цывиной: «Прихожу к выводу, что маму убили»
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Девушка хочет, чтобы была проведена эксгумация тела ее матери. Как отмечает Пусеп, она сомневается, что истинная причина смерти ее звездной родительницы в проблемах с сердцем. Она уже два года пытается добиться тщательного расследования, но пока ей навстречу не идут.
«Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах. После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили».
Ранее девушка говорила, что уже два года не находит себе места. Она пребывает в сложном моральном состоянии и депрессии. Первое время вообще ни с кем не могла общаться, так как была раздавлена, обрушившимся горем. Время, как утверждает девушка, не может в данном случае притупить ее боль, сообщает «Собеседник».
Звёзды,Александр Бастрыкин,СКР,ИД "Собеседник",
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