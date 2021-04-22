Дочь актрисы Цывиной: «Прихожу к выводу, что маму убили»

Девушка хочет, чтобы была проведена эксгумация тела ее матери. Как отмечает Пусеп, она сомневается, что истинная причина смерти ее звездной родительницы в проблемах с сердцем. Она уже два года пытается добиться тщательного расследования, но пока ей навстречу не идут.