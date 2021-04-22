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«Здороваться с ней не буду!»: Муцениеце назвала имя актрисы, которая исправит «горбатого Павла»

Teleprogramma.proиещё 5
22 часа назад
Актриса Агата Муцениеце в эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио» прокомментировала новый роман своего бывшего мужа актера Павла Прилучного. По слухам, он уже почти год живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
Муцениеце высказалась о новой пассии Прилучного
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
По словам актрисы, с Павлом они уже точно не сойдутся, хотя ранее Муцениеце говорила, что ничего в этом мире исключать нельзя. Как заметила актриса, «горбатого Павла» сможет исправить только Мирослава Карпович.
«Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду».
Ранее Агата Муцениеце уже отпускала не самые приятные слова в адрес Мирославы Карпович. Так, в одной из бесед с журналистами она неожиданно назвала ее «особью женского пола». К чести самой Карпович, она не упоминает имя Муцениеце в разговорах с прессой. Причем она даже не говорит, что живет с Павлом Прилучным.
Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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