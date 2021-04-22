Муцениеце высказалась о новой пассии Прилучного

По словам актрисы, с Павлом они уже точно не сойдутся, хотя ранее Муцениеце говорила, что ничего в этом мире исключать нельзя. Как заметила актриса, «горбатого Павла» сможет исправить только Мирослава Карпович.

Ранее Агата Муцениеце уже отпускала не самые приятные слова в адрес Мирославы Карпович. Так, в одной из бесед с журналистами она неожиданно назвала ее «особью женского пола». К чести самой Карпович, она не упоминает имя Муцениеце в разговорах с прессой. Причем она даже не говорит, что живет с Павлом Прилучным.