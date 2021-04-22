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Бабкина высказалась о ситуации с долгами Зайцева

Стелла Шмель
1 час назад
Певица Надежда Бабкина много лет дружит с модельером Вячеславом Зайцевым.
Бабкина высказалась о ситуации с долгами Зайцева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В 2018 году артистка даже взяла на себя организацию праздника в честь 80-летия дизайнера. Тогда, по словам Бабкиной, выступали только самые именитые артисты, а костюм от Зайцева был деталью не менее важной, чем хорошая песня. Об этом она рассказала в беседе с 7Days.
Но сейчас, по слухам, у Дома моды Вячеслава Зайцева проблемы - дизайнер залез в денежные долги. Но ему не спешат помогать селебрити, которые окружали модельера в хорошие для Дома времена.
"Сегодня, когда его Дом моды переживает нелегкие времена, что-то не видно очереди из желающих помочь. Не умеют у нас в отечестве ценить своих героев",
- заявила Бабкина.
Звёзды,Прохор Шаляпин,Вячеслав Зайцев,Надежда Бабкина,журнал "7 Дней",
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