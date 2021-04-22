Катя Лель получила сверхспособность после встречи с НЛО

Откровение артистка сделала в YouTube-шоу "Алена, блин!". По словам Лель, впервые она встретилась с НЛО в 16 лет. Звезда долгое время держала это в тайне, потому что боялась осуждения со стороны, но теперь решилась открыть правду.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Лель утверждает, что после встречи с инопланетянами получила сверхспособность — силу исцелять людей.

"У меня стала появляться энергия в руках, безумная энергия, руки стали краснеть, они стали гореть, я не понимала, для чего мне это дают. И вдруг ко мне стали приходить люди, которые стали просить помощи", — поделилась певица.

По словам исполнительницы, с помощью открывшегося у нее дара она вылечила у своей подруги тромбофлебит.