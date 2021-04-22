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Катя Лель получила сверхспособность после встречи с НЛО

Слово и Дело
43 минуты назад
Откровение артистка сделала в YouTube-шоу "Алена, блин!". По словам Лель, впервые она встретилась с НЛО в 16 лет. Звезда долгое время держала это в тайне, потому что боялась осуждения со стороны, но теперь решилась открыть правду.
Катя Лель получила сверхспособность после встречи с НЛО
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Лель утверждает, что после встречи с инопланетянами получила сверхспособность — силу исцелять людей.
"У меня стала появляться энергия в руках, безумная энергия, руки стали краснеть, они стали гореть, я не понимала, для чего мне это дают. И вдруг ко мне стали приходить люди, которые стали просить помощи", — поделилась певица.
По словам исполнительницы, с помощью открывшегося у нее дара она вылечила у своей подруги тромбофлебит.
Также она помогла своему костюмеру, который получил травму после падения с велосипеда. Певица сделала с рукой девушки свои "энергетические" манипуляции, но та все равно обратилась к медикам. Однако врачи сообщили: операция пострадавшей больше не требуется — рука чудесным образом восстановилась.
Звёзды,Катя Лель,
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