"Я была просто объектом зарабатывания денег"

Певица Ани Лорак стала гостей очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". В числе прочего, артистка рассказала и о личной жизни.

Тем не менее, певица вспомнила и другой случай, когда она свалилась с ангиной и высокой температурой прямо перед концертом.