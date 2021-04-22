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Лорак объяснила, почему рассталась с Фалесой

Стелла Шмель
3 часа назад
Певица Ани Лорак стала гостей очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". В числе прочего, артистка рассказала и о личной жизни.
"Я была просто объектом зарабатывания денег"
Фото: @anilorak@anilorak
Певица вспомнила, как после победы в 1992 году на конкурсе "Первоцвет" ей предложил заключить контракт продюсер Юрий Фалеса.
"В начале было просто чувство дружбы и благодарности. А потом этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять",
- вспомнила Лорак.
Тем не менее, певица вспомнила и другой случай, когда она свалилась с ангиной и высокой температурой прямо перед концертом.
"Он заявил, что я артистка и мне надо собраться. И я подумала, любил ли он меня как человека. Или только как артистку. Я была просто объектом зарабатывания денег",
- высказала она свое мнение.
Звёзды,Юрий Фалеса,Прохор Шаляпин,
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