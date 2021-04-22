Певица Ани Лорак стала гостей очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". В числе прочего, артистка рассказала и о личной жизни.
Певица вспомнила, как после победы в 1992 году на конкурсе "Первоцвет" ей предложил заключить контракт продюсер Юрий Фалеса
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"В начале было просто чувство дружбы и благодарности. А потом этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять",
Тем не менее, певица вспомнила и другой случай, когда она свалилась с ангиной и высокой температурой прямо перед концертом.
"Он заявил, что я артистка и мне надо собраться. И я подумала, любил ли он меня как человека. Или только как артистку. Я была просто объектом зарабатывания денег",
- высказала она свое мнение.