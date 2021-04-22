Мирослава Карпович впервые рассказала о смерти отца

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович недавно призналась, что в ее семье произошла страшная трагедия.

Фото: @m1r0slava_karpovich @m1r0slava_karpovich

Девушка потеряла отца и всю свою боль выразила в драматической постановке под названием "На стриме".

"Пришлось преодолевать немало трудностей, но теперь я уверена, что все было не зря и случилось вовремя. И я смогла привнести в наш проект свой личный жизненный опыт. В спектакле есть непростая история дочери и отца, а у меня совсем недавно умер папа, и тут тоже есть свои пересечения. У меня с отцом всегда были непростые отношения — в какой-то момент жизни мы с ним даже конкурировали. А потом я поняла, что если буду и дальше себя так вести, то это так и будет сказываться на моей личной жизни и даже, возможно, приведет к краху. Как только я это осознала и приняла меры, в моей жизни все скорректировалось. Я тоже была подростком, переживала сложные периоды и так же конфликтовала с родителями, как и многие другие", — разоткровенничалась 35-летняя Карпович.

Она рассказала о том, что отец был строг с ней, но она ему благодарна за это.

"На контрастах, папа в большей степени проявлял строгость, растил меня как мальчишку — закалял мой характер, учил быть ответственной, всегда рассчитывать только на себя. Но при этом в каких-то моментах родители были довольно лояльны, например никогда не стращали меня наказанием за сигареты или алкоголь. Они выбрали очень правильную позицию, ведь, как известно, запретный плод всегда особенно сладок. А если не делать на нем акцента, то и такого горячего интереса нет", призналась актриса.

После потери отца Мирослава сильно сблизилась с мамой, хотя ранее отношения их были не такими близкими.