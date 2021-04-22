Ангелина Вовк планирует выйти замуж за Юлиана

Ангелина Вовк два раза пережила развод. И, несмотря на ее зрелый возраст, артистка до сих пор привлекает внимание мужчин. Но даже при этом многие были удивлены, когда в 2019 году она получила предложение руки и сердца. Длительное время актриса подогревала разговоры о своем романе с Михаил Куницыным.

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Он был ее другом и намеревался отвести Вовк в ЗАГС. Также не утихали разговоры, что они поедут во Францию, где проведут время в замке. Однако свадьба так и не состоялась.

Однако теперь Вовк раскрыла свои отношения с певцом Юлианом. Он совсем недавно развелся с певицей Анастасией. За их романом следила вся страна благодаря передаче Андрея Малахова . Но их счастье было недолгим. Но похоже, что Юлиан нашел утешение после болезненного расставания в объятиях Ангелины Михайловны. Они уже без стеснения обнимаются на публике.

Артист с трепетом ухаживает за своей новой избранницей. К слову, сама актриса с теплом принимает его внимание. Их заметили на съемках «Прямого эфира» Андрея Малахова. Очевидцы отмечают, что пара светилась от счастья.

«Юлиан — очень галантный мужчина. Мы с ним знакомы уже почти 30 лет. Он всегда мне нравился, но тогда другое было время. Мы думали только о работе. Ни на что другое времени не осталось. А сейчас — другое дело. Когда будет свадьба, сообщу. Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно», — рассказала Вовк, пишет «Собеседник».