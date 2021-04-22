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«Я не такая старая, а он не такой молодой!»: Ангелина Вовк собралась замуж за певца Юлиана

Teleprogramma.proиещё 5
1 час назад
Ангелина Вовк два раза пережила развод. И, несмотря на ее зрелый возраст, артистка до сих пор привлекает внимание мужчин. Но даже при этом многие были удивлены, когда в 2019 году она получила предложение руки и сердца. Длительное время актриса подогревала разговоры о своем романе с Михаил Куницыным.
Ангелина Вовк планирует выйти замуж за Юлиана
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Он был ее другом и намеревался отвести Вовк в ЗАГС. Также не утихали разговоры, что они поедут во Францию, где проведут время в замке. Однако свадьба так и не состоялась.
Однако теперь Вовк раскрыла свои отношения с певцом Юлианом.Он совсем недавно развелся с певицей Анастасией. За их романом следила вся страна благодаря передаче Андрея Малахова. Но их счастье было недолгим. Но похоже, что Юлиан нашел утешение после болезненного расставания в объятиях Ангелины Михайловны. Они уже без стеснения обнимаются на публике.
Артист с трепетом ухаживает за своей новой избранницей. К слову, сама актриса с теплом принимает его внимание. Их заметили на съемках «Прямого эфира» Андрея Малахова. Очевидцы отмечают, что пара светилась от счастья.
«Юлиан — очень галантный мужчина. Мы с ним знакомы уже почти 30 лет. Он всегда мне нравился, но тогда другое было время. Мы думали только о работе. Ни на что другое времени не осталось. А сейчас — другое дело. Когда будет свадьба, сообщу. Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно», — рассказала Вовк, пишет «Собеседник».
А вот сам Юлиан отметил, что на этот раз не намерен спешить. Он пояснил, что счастье любит тишину, поэтому теперь артист намерен свою личную жизнь держать за семью замками. Отметим, что у 47-летнего певца нет детей. Более того, Анастасия была его единственной женой. По всей видимости, он еще надеется обрести счастье и видит рядом с собой Ангелину Михайловну.
Звёзды,Ангелина Вовк,Андрей Малахов,ИД "Собеседник",
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