Звезды, которые летают в отпуск с бывшими

Отношения с бывшими порой складываются лучше, чем с нынешними Люди расстаются по разным причинам — например, может пройти любовь, но экс-партнеры останутся симпатичны друг другу как друзья. В звездном мире тоже есть такие парочки — о них расскажем в сегодняшней подборке.