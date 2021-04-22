Звезды, которые летают в отпуск с бывшими

Шоу «Холостяк» все еще идет, а зрители по-прежнему недоумевают, почему же рэпер расстался с моделью Анастасией Решетовой
, с кем у них складывались на вид идеальные отношения. В одном из выпусков Тимати
сказал, что всегда открыт для общения с бывшими девушками — любая может прийти к нему за советом или попросить помощи и он не откажет. А особенно трепетно он относится к мамам своих детей — с ними Тимати часто общается, несмотря на расставание. Позицию новоиспеченного холостяка воспринимают по-разному: одни считают, что это может разрушить его будущие длительные отношения, другие уверены, что только такой принцип общения правилен и здоров для взрослых людей, у которых есть общие дети.