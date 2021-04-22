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Дружба навек: Эмин, Тимати и другие звезды, которые летают в отпуск с бывшими

WomanHit.ru
3 часа назад
Общие дети стирают все обиды и заставляют находить пути соприкосновения.
Звезды, которые летают в отпуск с бывшими
Фото: InstagramInstagram
Отношения с бывшими порой складываются лучше, чем с нынешними Люди расстаются по разным причинам — например, может пройти любовь, но экс-партнеры останутся симпатичны друг другу как друзья. В звездном мире тоже есть такие парочки — о них расскажем в сегодняшней подборке.

Тимати

Шоу «Холостяк» все еще идет, а зрители по-прежнему недоумевают, почему же рэпер расстался с моделью Анастасией Решетовой, с кем у них складывались на вид идеальные отношения. В одном из выпусков Тимати сказал, что всегда открыт для общения с бывшими девушками — любая может прийти к нему за советом или попросить помощи и он не откажет. А особенно трепетно он относится к мамам своих детей — с ними Тимати часто общается, несмотря на расставание. Позицию новоиспеченного холостяка воспринимают по-разному: одни считают, что это может разрушить его будущие длительные отношения, другие уверены, что только такой принцип общения правилен и здоров для взрослых людей, у которых есть общие дети.

Эмин Агаларов

Южный мужчина умеет уладить конфликты, заставив всех жен — бывших и настоящих — почувствовать себя уважаемыми и по-дружески любимыми. Так Эмин часто совмещает отпуск вместе с избранницами. Например, этой зимой его экс-супруга Алена Гаврилова с Мальдив прилетела сразу в Дубаи вместе с 2-летней дочерью Афиной.
«Хочу, чтобы всегда были в контакте, чтобы ребенок не чувствовал, что есть война, недопонимание», — ранее говорил Эмин.

Дмитрий Исхаков

При расставании с Полиной Гагариной бывший супруг сумел сохранить добрые отношения ради дочери Мии. Он не отпустил Полину в отпуск с девочкой, но вместо этого устроил семейные выходные, ведь на улице была отличная погода. Они сходили в зоопарк и в гончарную мастерскую, что показали подписчикам. Уверены, что и вне камер они часто видятся.

Влад Соколовский

О разводе певца с Ритой Дакотой узнали на всю страну. Громкий скандал долго не утихал, но сейчас все стало как прежде. Влад даже улетел зимовать на остров Бали вместе с Ритой и ее новым парнем Федором. Влада нисколько не смущает окружение ее нового бойфренда, ведь, как говорит Рита, парни отлично ладят. Соколовский часто бывает гостем в доме Дакоты, чтобы увидеться с дочерью Мией.
Звёзды,Анастасия Решетова,Дмитрий Исхаков,Рита Дакота,Тимати,Эмин Агаларов,Влад Соколовский,Полина Гагарина,
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