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Брак на грани: звездные жены, которые простили измены своим мужьям

WomanHit.ru
2 часа назад
Эти женщины встретили неприятную новость очень достойно.
Звездные жены, которые простили измены своим мужьям
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Наверное, для любых отношений самое ужасное испытание — измена. Существует множество причин, которые толкают даже счастливых в отношениях людей в объятия других партнеров, и так же много пар, которые принимают решение сохранить эти отношения и борются до конца. Сегодня мы собрали звездных женщин, которые приняли тяжелое решение — простить и забыть предательство любимого мужчины.

Шакира

Артистка была на седьмом небе от счастья после того, как встретила Жерара Пике. Спортсмен был покорен девушкой и очень красиво ухаживал. Вскоре пара уже ждала первенца. Казалось, жизнь певицы — настоящая сказка. Однако, как позже стало известно, внутри семьи было все не так гладко. Пике, по слухам, был не против интрижек, а однажды певица нашла в телефоне своего мужчины романтическую переписку.
Последовал скандал, в ходе которого артистка даже переехала от Пике вместе с детьми, однако, на данный момент пара вместе, что говорит о том, что Шакира действительно любит своего мужчину, причем настолько, что простила даже такие неприятные для любой женщины моменты.

Сара Джессика Паркер

Мэттью Бродерик уже более 20 лет состоит в отношениях с голливудской дивой Сарой Джессикой Паркер. Актриса славится своим непростым характером, но Бродерику всегда удавалось найти к ней подход, учитывая все нежности, которые Паркер говорила в адрес своего возлюбленного все эти годы. Но в какой-то момент Мэттью сорвался: изменил Саре с официанткой.
Актриса узнала об этом случайно, когда всплыла информация о том, что ее любимый встречается с девушкой в квартире друга. Очевидно, у пары состоялся неприятный разговор, однако, селебритис удалось сохранить отношения.

Виктория Бекхэм

Слухи об изменах Дэвида Бекхэма регулярно циркулировали в таблоидах, но мало кто воспринимал их всерьез, особенно жена Дэвида Виктория.
И все же неприятные слухи начали обретать вполне реальную форму: в 2004 году помощница Дэвида открыто заявила об их связи, после чего последовала буря в прессе. Но это были лишь «цветочки», ведь в 2007 году прогремел скандал с участием девушки легкого поведения, которая в подробностях рассказала о романе с Дэвидом, и даже подала в суд против футболиста.
Стоит отдать Виктории должное, ни в одной из этих историй она не показа себя с худшей стороны, все новости восприняла достойно и без истерик в прессе. Судя по тому, как долго длятся эти отношения, любовь в этой паре невероятно крепкая.
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