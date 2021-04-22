Звездные жены, которые простили измены своим мужьям

Эти женщины встретили неприятную новость очень достойно.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Наверное, для любых отношений самое ужасное испытание — измена. Существует множество причин, которые толкают даже счастливых в отношениях людей в объятия других партнеров, и так же много пар, которые принимают решение сохранить эти отношения и борются до конца. Сегодня мы собрали звездных женщин, которые приняли тяжелое решение — простить и забыть предательство любимого мужчины.

Шакира

Артистка была на седьмом небе от счастья после того, как встретила Жерара Пике . Спортсмен был покорен девушкой и очень красиво ухаживал. Вскоре пара уже ждала первенца. Казалось, жизнь певицы — на стоящая сказка. Однако, как позже стало известно, внутри семьи было все не так гладко. Пике, по слухам, был не против интрижек, а однажды певица нашла в телефоне своего мужчины романтическую переписку.

Последовал скандал, в ходе которого артистка даже переехала от Пике вместе с детьми, однако, на данный момент пара вместе, что говорит о том, что Шакира действительно любит своего мужчину, причем настолько, что простила даже такие неприятные для любой женщины моменты.

Сара Джессика Паркер

Мэттью Бродерик уже более 20 лет состоит в отношениях с голливудской дивой Сарой Джессикой Паркер . Актриса славится своим непростым характером, но Бродерику всегда удавалось найти к ней подход, учитывая все нежности, которые Паркер говорила в адрес своего возлюбленного все эти годы. Но в какой-то момент Мэттью сорвался: изменил Саре с официанткой.

Актриса узнала об этом случайно, когда всплыла информация о том, что ее любимый встречается с девушкой в квартире друга. Очевидно, у пары состоялся неприятный разговор, однако, селебритис удалось сохранить отношения.

Виктория Бекхэм

Слухи об изменах Дэвида Бекхэма регулярно циркулировали в таблоидах, но мало кто воспринимал их всерьез, особенно жена Дэвида Виктория

И все же неприятные слухи начали обретать вполне реальную форму: в 2004 году помощница Дэвида открыто заявила об их связи, после чего последовала буря в прессе. Но это были лишь «цветочки», ведь в 2007 году прогремел скандал с участием девушки легкого поведения, которая в подробностях рассказала о романе с Дэвидом, и даже подала в суд против футболиста.