На слуху: Лорак объяснила, почему рассталась с продюсером Фалесой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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@ellena_korolena

"Мне классно с Прохором, он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо! Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной это главное, иначе все пшик. Да – я с ним и вправду расцвела", — рассказала 37-летняя Елена Королева в беседе с "Комсомольской правдой".

В 2018 году артистка даже взяла на себя организацию праздника в честь 80-летия дизайнера. Тогда, по словам Бабкиной, выступали только самые именитые артисты, а костюм от Зайцева был деталью не менее важной, чем хорошая песня. Об этом она рассказала в беседе с 7Days.

@anilorak

Певица Ани Лорак стала гостей очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". В числе прочего, артистка рассказала и о личной жизни.

Певица вспомнила, как после победы в 1992 году на конкурсе "Первоцвет" ей предложил заключить контракт продюсер Юрий Фалеса

Александру Бастрыкину. Дочь покойной актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни два года назад, Зиновия Пусеп обратилась с открытым письмом к руководителю Следственного комитета России

Девушка хочет, чтобы была проведена эксгумация тела ее матери. Как отмечает Пусеп, она сомневается, что истинная причина смерти ее звездной родительницы в проблемах с сердцем. Она уже два года пытается добиться тщательного расследования, но пока ей навстречу не идут.

Директор «Ласкового мая» Андрей Разин объяснил возможные причины депрессии артиста Андрея Данилко . Недавно стало известно, что у создателя образа Верки Сердючки затяжная депрессия.