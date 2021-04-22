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На слуху: Лорак объяснила, почему рассталась с продюсером Фалесой

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Лорак объяснила, почему рассталась с продюсером Фалесой
Фото: @anilorak@anilorak

Прохор Шаляпин закрутил роман с внучкой Гурченко

@ellena_korolena
Певец Проход Шаляпин и внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко перестали скрывать свой роман.
"Мне классно с Прохором, он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо! Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной это главное, иначе все пшик. Да – я с ним и вправду расцвела", — рассказала 37-летняя Елена Королева в беседе с "Комсомольской правдой".

Бабкина высказалась о ситуации с долгами Зайцева

Певица Надежда Бабкина много лет дружит с модельером Вячеславом Зайцевым.
В 2018 году артистка даже взяла на себя организацию праздника в честь 80-летия дизайнера. Тогда, по словам Бабкиной, выступали только самые именитые артисты, а костюм от Зайцева был деталью не менее важной, чем хорошая песня. Об этом она рассказала в беседе с 7Days.

Лорак объяснила, почему рассталась с Фалесой

@anilorak
Певица Ани Лорак стала гостей очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". В числе прочего, артистка рассказала и о личной жизни.
Певица вспомнила, как после победы в 1992 году на конкурсе "Первоцвет" ей предложил заключить контракт продюсер Юрий Фалеса.

«Прихожу к выводу, что маму убили»: дочь Ирины Цывиной добивается эксгумации тела актрисы

Дочь покойной актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни два года назад, Зиновия Пусеп обратилась с открытым письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Девушка хочет, чтобы была проведена эксгумация тела ее матери. Как отмечает Пусеп, она сомневается, что истинная причина смерти ее звездной родительницы в проблемах с сердцем. Она уже два года пытается добиться тщательного расследования, но пока ей навстречу не идут.

Разин рассказал о причинах депрессии Андрея Данилко

Директор «Ласкового мая» Андрей Разин объяснил возможные причины депрессии артиста Андрея Данилко. Недавно стало известно, что у создателя образа Верки Сердючки затяжная депрессия.
Разин уверен, что психологические проблемы у Данилко начались еще в детстве, но наружу все выплеснулось в 2007 году, сразу после выступления на «Евровидении», все выплеснулось наружу. Тогда Верка Сердючка заняла второе место со своей песней Dancing Lasha Tumbai, а российская группа «Серебро» — третье. После этого начались «гонения» на Данилко.
Звёзды,Юрий Фалеса,Прохор Шаляпин,Андрей Данилко,Елена Королева,Вячеслав Зайцев,Надежда Бабкина,Людмила Гурченко,Андрей Разин,Александр Бастрыкин,СКР,Комсомольская правда,журнал "7 Дней",РИА Новости,
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