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Подольская рассказала, зачем легла под нож пластического хирурга

Даня Виттиг
1 час назад
Наталья Подольская стала участницей передачи «Загугли звезду» и честно рассказала о пластической операции. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Подольская рассказала, зачем легла под нож пластического хирурга
Фото: @nataliapodolskaya@nataliapodolskaya
Звезда поделилась со зрителями тем, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым – младшим. Вместе они воспитывают двоих сыновей и мечтают о третьем ребенке. Причем молодая мама мастерски совмещает карьеру и материнство.
А потом девушка призналась, что толкнуло ее на операцию собственное решение.
«Никогда не скрывала, что делала ринопластику. Считаю, что она изменила мою жизнь. Потому что мне не нравилось отражение в зеркале», — призналась певица.
Подольская подчеркнула, что это ее единственное посещение пластического хирурга. Она часто расстраивается, когда ее обвиняют в злоупотреблении пластикой.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему немцы зовут россиянок замуж.
Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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