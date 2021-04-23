Подольская рассказала, зачем легла под нож пластического хирурга

Наталья Подольская стала участницей передачи «Загугли звезду» и честно рассказала о пластической операции. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Фото: @nataliapodolskaya@nataliapodolskaya
Звезда поделилась со зрителями тем, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым – младшим. Вместе они воспитывают двоих сыновей и мечтают о третьем ребенке. Причем молодая мама мастерски совмещает карьеру и материнство.
А потом девушка призналась, что толкнуло ее на операцию собственное решение.
«Никогда не скрывала, что делала ринопластику. Считаю, что она изменила мою жизнь. Потому что мне не нравилось отражение в зеркале», — призналась певица.
Подольская подчеркнула, что это ее единственное посещение пластического хирурга. Она часто расстраивается, когда ее обвиняют в злоупотреблении пластикой.