Муцениеце высказалась о новой пассии Прилучного

В эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио» Агата Муцениеце прокомментировала новый роман своего бывшего мужа актера Павла Прилучного.
Фото: @agataagata@agataagata
СМИ уже давно обсуждают его отношения. Журналисты уверены, что актер уже почти год живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
По словам актрисы, с Павлом они точно не сойдутся, хотя ранее Муцениеце говорила, что ничего в этом мире исключать нельзя. Как заметила актриса, «горбатого Павла» сможет исправить только Мирослава Карпович.
«Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду».