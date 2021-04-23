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Муцениеце высказалась о новой пассии Прилучного

Даня Виттиг
1 час назад
В эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио» Агата Муцениеце прокомментировала новый роман своего бывшего мужа актера Павла Прилучного.
Муцениеце высказалась о новой пассии Прилучного
Фото: @agataagata@agataagata
СМИ уже давно обсуждают его отношения. Журналисты уверены, что актер уже почти год живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
По словам актрисы, с Павлом они точно не сойдутся, хотя ранее Муцениеце говорила, что ничего в этом мире исключать нельзя. Как заметила актриса, «горбатого Павла» сможет исправить только Мирослава Карпович.
«Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду».
Ранее "Рамблер" сообщал три научных факта об измене.
Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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