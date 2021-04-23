Редкая болезнь: как живет сестра самой красивой женщины

Вы наверняка слышали про модель Беллу Хадид
, которую признали самой красивой женщиной в мире. У нее есть старшая сестра, которая часто остается в тени. Ее зовут Джиджи, она тоже модель и 23 апреля ей исполняется 26 лет. Рассказываем, как живет девушка, которой часто приходится находиться в тени сестры.
Еще несколько лет назад все было по-другому и сестры-модели были одинаково популярны и востребованы у брендов, но все изменилось после того, как пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой женщиной на планете. В это же время Джиджи объявила о своей беременности. В 2020 году у нее и ее бойфренда Зейна Малика родилась дочь.
Сейчас она сотрудничает с Victoria's Secret, Tom Ford, Tommy Hilfiger и регулярно участвует в показах модных брендов. На ее счету также несколько обложек журналов. Несмотря на свою успешную карьеру, модель часто сталкивалась с критикой. Ее называли "слишком пухлой" для подиума и обвиняли в том, что она пробилась в индустрию "по блату" благодаря своей маме. При этом Джиджи рассказала, что борется с болезнью Хашимото — аутоиммунное заболевание, которое заключается в воспалении щитовидной железы. Модель ответила всем, кто называл ее крупной и заявила, что эти люди видели результат болезни — отеки и воспаление.