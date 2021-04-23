Редкая болезнь: как живет сестра самой красивой женщины

Вы наверняка слышали про модель Беллу Хадид , которую признали самой красивой женщиной в мире. У нее есть старшая сестра, которая часто остается в тени. Ее зовут Джиджи, она тоже модель и 23 апреля ей исполняется 26 лет. Рассказываем, как живет девушка, которой часто приходится находиться в тени сестры.

1/10 Вы наверняка слышали про модель Беллу Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире. У нее есть старшая сестра, которая часто остается в тени. Фото: @gigihadid Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Ее зовут Джиджи, она тоже модель и 23 апреля ей исполняется 26 лет. Фото: @gigihadid 3/10 Еще несколько лет назад все было по-другому и сестры-модели были одинаково популярны и востребованы у брендов, но все изменилось после того, как пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой женщиной на планете. Фото: @gigihadid 4/10 В это же время Джиджи объявила о своей беременности. В 2020 году у нее и ее бойфренда Зейна Малика родилась дочь. Фото: @gigihadid Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Джиджи с детства хотела стать моделью, как и ее мама Иоланда. Фото: @gigihadid 6/10 Ее модельная карьера началась в два года. Тогда она снималась для детских линий одежды. Фото: @gigihadid 7/10 Сейчас она сотрудничает с Victoria's Secret, Tom Ford, Tommy Hilfiger и регулярно участвует в показах модных брендов. На ее счету также несколько обложек журналов. Фото: @gigihadid Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Несмотря на свою успешную карьеру, модель часто сталкивалась с критикой. Ее называли "слишком пухлой" для подиума и обвиняли в том, что она пробилась в индустрию "по блату" благодаря своей маме. Фото: @gigihadid 9/10 При этом Джиджи рассказала, что борется с болезнью Хашимото — аутоиммунное заболевание, которое заключается в воспалении щитовидной железы. Фото: @gigihadid 10/10 Модель ответила всем, кто называл ее крупной и заявила, что эти люди видели результат болезни — отеки и воспаление. Фото: @gigihadid

Еще несколько лет назад все было по-другому и сестры-модели были одинаково популярны и востребованы у брендов, но все изменилось после того, как пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой женщиной на планете. В это же время Джиджи объявила о своей беременности. В 2020 году у нее и ее бойфренда Зейна Малика родилась дочь.

Джиджи с детства хотела стать моделью, как и ее мама Иоланда. Ее модельная карьера началась в два года. Тогда она снималась для детских линий одежды.