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Редкая болезнь: как живет сестра самой красивой женщины

Елизавета Назарова
4 часа назад
Вы наверняка слышали про модель Беллу Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире. У нее есть старшая сестра, которая часто остается в тени. Ее зовут Джиджи, она тоже модель и 23 апреля ей исполняется 26 лет. Рассказываем, как живет девушка, которой часто приходится находиться в тени сестры.
Вы наверняка слышали про модель Беллу Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире. У нее есть старшая сестра, которая часто остается в тени.
1/10 Вы наверняка слышали про модель Беллу Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире. У нее есть старшая сестра, которая часто остается в тени.
Фото: @gigihadid
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Ее зовут Джиджи, она тоже модель и 23 апреля ей исполняется 26 лет.
2/10 Ее зовут Джиджи, она тоже модель и 23 апреля ей исполняется 26 лет.
Фото: @gigihadid
Еще несколько лет назад все было по-другому и сестры-модели были одинаково популярны и востребованы у брендов, но все изменилось после того, как пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой женщиной на планете.
3/10 Еще несколько лет назад все было по-другому и сестры-модели были одинаково популярны и востребованы у брендов, но все изменилось после того, как пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой женщиной на планете.
Фото: @gigihadid
В это же время Джиджи объявила о своей беременности. В 2020 году у нее и ее бойфренда Зейна Малика родилась дочь.
4/10 В это же время Джиджи объявила о своей беременности. В 2020 году у нее и ее бойфренда Зейна Малика родилась дочь.
Фото: @gigihadid
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Джиджи с детства хотела стать моделью, как и ее мама Иоланда.
5/10 Джиджи с детства хотела стать моделью, как и ее мама Иоланда.
Фото: @gigihadid
Ее модельная карьера началась в два года. Тогда она снималась для детских линий одежды.
6/10 Ее модельная карьера началась в два года. Тогда она снималась для детских линий одежды.
Фото: @gigihadid
Сейчас она сотрудничает с Victoria's Secret, Tom Ford, Tommy Hilfiger и регулярно участвует в показах модных брендов. На ее счету также несколько обложек журналов.
7/10 Сейчас она сотрудничает с Victoria's Secret, Tom Ford, Tommy Hilfiger и регулярно участвует в показах модных брендов. На ее счету также несколько обложек журналов.
Фото: @gigihadid
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Несмотря на свою успешную карьеру, модель часто сталкивалась с критикой. Ее называли "слишком пухлой" для подиума и обвиняли в том, что она пробилась в индустрию "по блату" благодаря своей маме.
8/10 Несмотря на свою успешную карьеру, модель часто сталкивалась с критикой. Ее называли "слишком пухлой" для подиума и обвиняли в том, что она пробилась в индустрию "по блату" благодаря своей маме.
Фото: @gigihadid
При этом Джиджи рассказала, что борется с болезнью Хашимото — аутоиммунное заболевание, которое заключается в воспалении щитовидной железы.
9/10 При этом Джиджи рассказала, что борется с болезнью Хашимото — аутоиммунное заболевание, которое заключается в воспалении щитовидной железы.
Фото: @gigihadid
Модель ответила всем, кто называл ее крупной и заявила, что эти люди видели результат болезни — отеки и воспаление.
10/10 Модель ответила всем, кто называл ее крупной и заявила, что эти люди видели результат болезни — отеки и воспаление.
Фото: @gigihadid
Еще несколько лет назад все было по-другому и сестры-модели были одинаково популярны и востребованы у брендов, но все изменилось после того, как пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой женщиной на планете. В это же время Джиджи объявила о своей беременности. В 2020 году у нее и ее бойфренда Зейна Малика родилась дочь.
Джиджи с детства хотела стать моделью, как и ее мама Иоланда. Ее модельная карьера началась в два года. Тогда она снималась для детских линий одежды.
Сейчас она сотрудничает с Victoria's Secret, Tom Ford, Tommy Hilfiger и регулярно участвует в показах модных брендов. На ее счету также несколько обложек журналов. Несмотря на свою успешную карьеру, модель часто сталкивалась с критикой. Ее называли "слишком пухлой" для подиума и обвиняли в том, что она пробилась в индустрию "по блату" благодаря своей маме. При этом Джиджи рассказала, что борется с болезнью Хашимото — аутоиммунное заболевание, которое заключается в воспалении щитовидной железы. Модель ответила всем, кто называл ее крупной и заявила, что эти люди видели результат болезни — отеки и воспаление.
Звёзды,Фото,Белла Хадид,
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