Суд отказался повышать размер алиментов Аршавина Барановской

Фото: Владимир Веленгурин/КП Владимир Веленгурин/КП

Московском городском суде рассматривалась апелляционная жалоба Юлии Барановской. Ведущая планировала вновь добиться увеличения выплат троим детям от Аршавина: Артему, Арсению и Яне. Согласно последнему решению Савеловского районного суда, футболист должен выплачивать им лишь 3/8 от своего дохода, тогда как раньше он отдавал половину заработка. Ведущая хотела, чтобы Аршавин выделял ей на сыновей и дочь одну вторую дохода. Однако суд не пошел Юлии Барановской навстречу.

Но адвокаты Юлии Владислав Подшибякин и Тимур Матвеев собираются продолжить борьбу. Дальнейшими планами Владислав поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

«Нам отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Оставили решение суда в первой инстанции в силе. Но у нас настрой обжаловать его и дальше, когда мы получим текст решения на руки, - отметил Подшибякин. - Сначала Аршавин отдавал половину своего дохода, а потом размер алиментов снизили до 3/8. Суд аргументирует это ст. 81 Семейного кодекса о том, что алиментные обязательства предусматривают половину заработка. Но существует обзор Верховного суда, где неоднократно высказывалось мнение, что сумма алиментных обязательств может превышать одну вторую дохода человека. Но в то же время взыскания не могут быть больше 75 % от общего заработка. Если производить расчеты по этой схеме, то Аршавин должен был бы выплачивать 62, 5 % на четырех детей (трое от Барановской и один ребенок от Алисы Казьминой ). Но Московский городской суд решил, что надо ограничиться половиной его заработка на всех».

- Какие теперь у вас планы?

- Мы ждем, когда решение будет изготовлено в окончательном виде, чтобы обжаловать его в кассационном порядке. Примечательно, что это дело рассматривается уже полтора года. И даже после вынесения решения в ноябре 2020 года Савеловским судом оно не вступило в силу до 22 апреля, поэтому Аршавин все равно продолжал выплачивать Барановской половину от своего дохода.

- Результаты апелляции были прогнозируемыми?

- Мы предполагали, что будет вынесено такое решение, поэтому и не удивлены. Наша позиция жесткая, но гибкая. Вся жесткость заключается в том, что мы будем обжаловать это решение до победного конца. Посмотрим, возможно, в какой-нибудь из инстанций все сработает.