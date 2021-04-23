Представители Нюши опровергли слухи о второй беременности

Вчера состоялась премия Glamour Eco Award, в ходе которой лидеры мнений обсуждали проблемы экологической среды. В числе спикеров была и певица Нюша, которая заявила, что находится в положении.

В личном блоге исполнительницы появилась запись ее выступления, в котором она упомянула о ребенке.

Поклонники стали подозревать, что Нюша призналась во второй беременности и разглядывали кадры с премии. Кто-то даже успел заметить округлившийся живот артистки, но оказалось, что это лишь неудачный наряд. По словам пиар-менеджера, слова о ребенке были вырваны из контекста. Об сообщает «СтарХит».