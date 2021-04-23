Представители Нюши опровергли слухи о второй беременности

Вчера состоялась премия Glamour Eco Award, в ходе которой лидеры мнений обсуждали проблемы экологической среды. В числе спикеров была и певица Нюша, которая заявила, что находится в положении.
Фото: @nyusha_nyusha@nyusha_nyusha
В личном блоге исполнительницы появилась запись ее выступления, в котором она упомянула о ребенке.
«Пришло осознание того, что теперь я несу ответственность не только за себя, а внутри меня есть еще одна чудесная, маленькая жизнь. Скоро появится новый человечек » — говорила она.
Поклонники стали подозревать, что Нюша призналась во второй беременности и разглядывали кадры с премии. Кто-то даже успел заметить округлившийся живот артистки, но оказалось, что это лишь неудачный наряд. По словам пиар-менеджера, слова о ребенке были вырваны из контекста. Об сообщает «СтарХит».
«Нет, она не в положении. Ее спросили: «Что повлияло на ваше решение стать экоактивистом?». Она ответила: «Повлияло то, что я стала мамой » Далее она обсудила прошлый опыт, когда была еще беременной».