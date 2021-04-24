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Трагическая судьба детей советских звезд

Диана Товсепова
1 час назад
У звезд советского кино зачастую складывалась непростая судьба. Кто-то тяжело болел, кто-то терял семью, страдал алкоголизмом или мучился от психологических проблем, а кто-то умирал в забвении.
Иногда судьба оказывалась жестокой и к детям звезд советского кинематографа. Смотрите видео, чтобы узнать о трагедиях в жизнях детей звезд СССР.
Звёзды,Видео,
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