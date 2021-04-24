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Водонаевой стало хуже после перенесенного микроинсульта

Lenta.ru
4 часа назад
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что ей стало хуже. В Instagram она уточнила, что организм плохо отреагировал на капельницу, которую ей сделали после перенесенного микроинсульта.
Водонаевой стало хуже после перенесенного микроинсульта
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле»,
— отметила Водонаева. По словам ведущей, вероятно это связано с индивидуальной непереносимостью препарата.
Она подчеркнула, что несмотря на такую ситуацию с ее здоровьем, ни один врач после произошедшего к ней не зашел. Телезвезда списала это на обиду из-за жалобы на сотрудницу больницы, которая во время процедуры достала капельницу из катетера без перчаток.
«Просто вдумайтесь, мне реально не сказали, что это было вообще (я про капельницу) и на что может быть такая реакция организма»,
— возмутилась Водонаева. В итоге ведущая попросила выписать ее из больницы. В настоящее время она находится дома.
Ранее власти Москвы ответили на возмущение Водонаевой из-за сотрудницы, проводившей медицинские манипуляции без перчаток. В столичном департаменте здравоохранения поддержали ведущую и сообщили, что по итогам проверки к сотруднице применены меры дисциплинарного взыскания.
Днем 20 апреля Водонаеву экстренно госпитализировали. Она, находясь в сознании, опубликовала фото из больницы. Позже телеведущая рассказала, что она перенесла микроинсульт. Водонаева также обратилась к фанатам, констатировав, что в последнее время много работала и плохо высыпалась.
Звёзды,Алена Водонаева,Правительство Москвы,
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