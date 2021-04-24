Водонаевой стало хуже после перенесенного микроинсульта

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что ей стало хуже. В Instagram она уточнила, что организм плохо отреагировал на капельницу, которую ей сделали после перенесенного микроинсульта.

«Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле»,

— отметила Водонаева. По словам ведущей, вероятно это связано с индивидуальной непереносимостью препарата.

Она подчеркнула, что несмотря на такую ситуацию с ее здоровьем, ни один врач после произошедшего к ней не зашел. Телезвезда списала это на обиду из-за жалобы на сотрудницу больницы, которая во время процедуры достала капельницу из катетера без перчаток.

«Просто вдумайтесь, мне реально не сказали, что это было вообще (я про капельницу) и на что может быть такая реакция организма»,

— возмутилась Водонаева. В итоге ведущая попросила выписать ее из больницы. В настоящее время она находится дома.

Ранее власти Москвы ответили на возмущение Водонаевой из-за сотрудницы, проводившей медицинские манипуляции без перчаток. В столичном департаменте здравоохранения поддержали ведущую и сообщили, что по итогам проверки к сотруднице применены меры дисциплинарного взыскания.