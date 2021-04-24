"Ушла из больницы в тапочках": Водонаева пожаловалась на врачей

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что ее выписали из больницы. Однако знаменитость осталась недовольна поведением медиков. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @alenavodonaeva @alenavodonaeva

По словам Водонаевой, после перенесенного микроинсульта ей поставили капельницу, однако после этого ей стало хуже:

"Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться. В прямом смысле. Почувствовала, сухость в горле и начала хватать ртом воздух. Видимо какая-то индивидуальная непереносимость на Цитофловин. Капельница была именно с этим препаратом. Капельницу убрали. Ни один врач после этого ко мне не зашел", — возмутилась ведущая.

Она предположила, что сотрудники больницы обиделись на то, что она пожаловалась на отсутствие перчаток у медсестры во время процедуры:

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что лечить пациента, который покорно соглашается на «дырявое одеяло» гораздо спокойнее и приятнее, чем лечить «наглую мразь», которая прямо спрашивает: - А почему так? и знает свои права".

Как рассказала Водонаева, она попросила выписать ее из больницы. Дежурный врач принесла ей выписку, но, что делать дальше, не сказала:

"Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить, и какие капельницы ставить ( а они ведь наверняка нужны, раз они ставили Цитофловин? Альтернатива?). Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на скорой. Вот как я их выбесила. Только простите чем? Я икру может черную требовала? Или каких-то особых привилегий?".