Собчак жестко ответила на высказывание Шнура

Певец Сергей Шнуров рассказал о своих взаимоотношениях с Ксенией Собчак . Правда, отозвался он очень двусмысленно, а сама Ксения оскорбилась после высказываний Шнура до глубины души.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

В интервью у блогера Надежды Стрелец Шнурову задали вопрос о словесных перепалках, которые одно время происходили в соцсетях у Шнура и Ксении. Сергей ответил, что ему нравилось спорить с ней.

"В Собчак, знаете, как в сковородку горячую — если плюнул, она обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ".

Также певцу задали вопрос, как там вышло, что раньше он и Ксения дружили и тесно общались, а сейчас разбежались по разным дорогам.

"Что значит "дружили"? Если вы видели там десять фотографий моих со светских мероприятий в обнимку с Ксенией Собчак, то там еще порядка двадцати "телок", которых я обнимаю",

— пояснил Шнуров.

По его словам, дружбой их общение считала только сама Ксюша, которая, по его мнению, "дружит со всеми".

Высказать свое мнение по поводу озвученного Шнуром Ксения решила в своем профиле в Instagram.

"Может ты и правда «любую телку» зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с «тёлками» отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой",

— написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

@xenia_sobchak

Также Собчак напомнила про то, как Шнуров выложил стихи, написанные с издевкой, про личную жизнь Ксении, когда, по ее словам, она переживала очень сложный период.

"Я спросила лично зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно,что «сковородка шипит», и подписка растёт.... ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож?) Я справилась, и все ок,в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей-я их еще чувствую",