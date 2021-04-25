Изменившаяся до неузнаваемости Агузарова вышла в свет

Знаменитая певица Жанна Агузарова
впервые за долгое время появилась на публике. Артистка вышла в свет по случаю проведения ежегодного мероприятия White Party от журнала "КиноРепортер", которое прошло в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Среди прочих звезд, посетивших данное событие, особый фурор вызвало именно появление Агузаровой, внешность которой стала предметом обсуждения как в социальных сетях, так и в СМИ.
- написал подписчик профиля в Instagram @aguzarova_.az, который посвящен творчеству и жизни певицы.
"Странно бы было, если бы Жанна А. старела красиво",
- прокомментировал новый образ другой поклонник.
Солистка группы "Браво" Жанна Агузарова, 1987 год
"Жанна для меня всегда — гениальная певица и потрясающая, талантливая женщина. Необязательно ее всем понимать. Она и в этом образе хороша!",
- отметила еще одна подписчица.