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«Моим мужем останется Боря»: вдова Грачевского дала обет безбрачия

Teleprogramma.proиещё 3
3 часа назад
Вдова легендарного создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская впервые после смерти мужа устроила интерактив для подписчиков в Instagram. Молодая женщина ответила на самые популярные вопросы, которые ей задали поклонники.
Вдова Бориса Грачевского дала обет безбрачия
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Их волнует и то, планирует ли Екатерина в будущем выйти замуж. Та ответила отрицательно, давая понять, что до конца своих дней будет верна покойному супругу Борису Грачевскому.
«Нет, - написала Екатерина. – Моим мужем останется Боря».
Отвечая на другие вопросы, Белоцерковская говорила о том, что ее сегодняшняя жизнь похожа на существование. Ей безумно тяжело, и справляться с трагедией ей помогает маленький сын Филипп, которому недавно исполнился год. Екатерина Белоцерковская призналась, что просто существует.
«Ради детей жить. Сложно, но нужно!»
— призналась Екатерина Белоцерковская.
Стоит добавить, что вдова Бориса Грачевского часто посещает могилу покойного супруга на Троекуровском кладбище. Молодая женщина недавно делилась снимком с погоста, показав, как захоронение выглядит сейчас.
Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Звёзды,Екатерина Белоцерковская,
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