Вдова Бориса Грачевского дала обет безбрачия

Отвечая на другие вопросы, Белоцерковская говорила о том, что ее сегодняшняя жизнь похожа на существование. Ей безумно тяжело, и справляться с трагедией ей помогает маленький сын Филипп, которому недавно исполнился год. Екатерина Белоцерковская призналась, что просто существует.