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"Мне стыдно за пожилую женщину": вдова Табакова раскритиковала Проклову после интервью

Мира Маркина
3 часа назад
Вдова Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала Елену Проклову после скандального интервью.
Зудина о Прокловой: "Мне стыдно за пожилую женщину"
Фото: @marinazudina_official@marinazudina_official
На днях в эфире программы "Секрет на миллион" актриса рассказала о сексуальных домогательствах со стороны известного артиста. Инцидент произошел, когда Прокловой было 15 лет.
Елена не стала называть имени обидчика, но многие предположили, что это был Олег Табаков. Вдова артиста не оставила слухи без внимания, заявив в своем Instagram:
"Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть господь простит ее".
Спустя некоторое время Зудина закрыла комментарии к публикации. Очевидно, актриса не желает выслушивать обвинения в адрес покойного супруга.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Manizha рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах.
Звёзды,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,
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