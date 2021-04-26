Зудина о Прокловой: "Мне стыдно за пожилую женщину"

Фото: @marinazudina_official @marinazudina_official

На днях в эфире программы "Секрет на миллион" актриса рассказала о сексуальных домогательствах со стороны известного артиста. Инцидент произошел, когда Прокловой было 15 лет.

Елена не стала называть имени обидчика, но многие предположили, что это был Олег Табаков. Вдова артиста не оставила слухи без внимания, заявив в своем Instagram:

"Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть господь простит ее".