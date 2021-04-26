Ефремов рассказал о самочувствии спустя полгода заключения

Адвокат артиста Петр Хархорин пояснил, что в колонии находится «прекрасная» санчасть, врачи которой внимательно относятся к заключенным. Он отметил, что Ефремов получает освобождение от работ при малейшем недомогании, несмотря на то, что сам актер зачастую этому противится, так как для него важно находиться среди людей.