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Звезда КВН рассказала об издевательствах из-за внешности

Lenta.ru
5 часов назад
Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что в прошлом регулярно сталкивалась с издевательствами над своей внешностью. О неприятных моментах в жизни она вспомнила в эфире программы «Однажды» на НТВ.
Звезда КВН рассказала об издевательствах из-за внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой и потеряла сознание. Переживала, конечно»,
— отметила артистка в интервью ведущему Сергею Майорову.
Борщева пояснила, что в ответ пыталась защититься с помощью юмора и шуток. Однако комикесса отметила, что сталкивалась с негативным отношением и после школы, уже во время выступлений в КВН.
«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью. Помню, как пожилая женщина подошла ко мне после игры и говорила: "Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая!"»
— вспомнила юмористка. По словам Борщевой, ей очень запомнился этот короткий разговор.
Ранее Борщева рассказала о своем уходе из шоу Comedy Woman и призналась, что испытывала от него физическое отторжение. Она добавила, что в последние месяцы работы участвовала только в групповых номерах и часто много времени уходило в ожидании начала съемок.
Звёзды,Сергей Майоров,Елена Борщева,НТВ,
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