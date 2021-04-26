Поргина высказалась о скандальном интервью Прокловой

«Конечно, да. Говорили, что любовницей Николая была балерина Дмитриева, которая сейчас живет в Париже. Такие темы не достойны и телевидения, не надо ничего этого показывать. Иногда ко мне подходят люди со словами: «Ну, скажите, там, на телевидении, что нам неинтересно, кто, с кем и от кого?» Хочется говорить о душе, тем более сейчас тяжелый период. Люди болеют, умирают, дети занимаются онлайн. У многих развилась депрессия, нужно поддержать людей, дать им надежду и духовные силы. Тогда они молятся, обращаются к Богу».