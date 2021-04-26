Поргина высказалась о скандальном интервью Прокловой

В интервью программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой
актриса Елена Проклова
рассказала, что в пятнадцатилетнем возрасте ее пытался соблазнить один известный актер, который был намного старше Елены. При этом сама Проклова призналась, что тоже была влюблена в этого мужчину. В свою очередь, он пообещал, что подготовит ее к поступлению во МХАТ, а после съемочного процесса увез в лес читать басню
Проклова не назвала имени актера. Но в тусовке возникло предположение, что это мог быть Олег Табаков
. Потому что в 15 лет Елена Проклова снималась вместе с Олегом Павловичем в фильме «Гори, гори, моя звезда» режиссера Александра Митты
. И в одном из своих интервью признавалась, что была влюблена в него.
«Конечно, да. Говорили, что любовницей Николая была балерина Дмитриева, которая сейчас живет в Париже. Такие темы не достойны и телевидения, не надо ничего этого показывать. Иногда ко мне подходят люди со словами: «Ну, скажите, там, на телевидении, что нам неинтересно, кто, с кем и от кого?» Хочется говорить о душе, тем более сейчас тяжелый период. Люди болеют, умирают, дети занимаются онлайн. У многих развилась депрессия, нужно поддержать людей, дать им надежду и духовные силы. Тогда они молятся, обращаются к Богу».
«Не реагировать на это. Сейчас эту ситуацию все будут обсуждать. Марина воспитывает двух чудесных детей, и не нужно в этом пачкаться. Человека нет, уже ничего не докажешь. Это все равно что ловить черную кошку в темной комнате. Хочется просто сказать: давайте думать о духовном. Многие ошибаются, что вполне естественно. Безгрешен только Бог, и нужно уметь прощать».