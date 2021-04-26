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«Живут вместе»: инсайдер раскрыл подробности романа Козловского и Акиньшиной

WMJ.ru
3 часа назад
По словам источника, 35-летний Данила и 34-летняя Оксана съехались около года назад.
«Живут вместе»: инсайдер о романе Козловского и Акиньшиной
Фото: WMJ.RUWMJ.RU
Инсайдер, на которого ссылается Telegram-канал «Героиня Татлера», отметил, что конфетно-букетный период в отношениях бросившей Зуеву Козловского и его коллеги по съемкам Оксаны Акиньшиной — давно в прошлом. Актеры перешли на новый уровень, а служебный роман, судя по всему, перерос в гражданский брак.
"Данила и Оксана съехались еще до того, как об их романе заговорили в СМИ",
— рассказал источник.
Тем не менее, сами артисты продолжают держать в секрете свои отношения и не дают никаких комментариев.
Впервые информация о предположительном расставании Козловского и Зуевой появились в прессе в начале осени 2020 года. Тогда журналисты заподозрили актера в романе с экранной партнершей по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Подогрел слухи о разрыве артистов и тот факт, что свой день рождения Ольга отпраздновала одна. На днях же Козловский и Акиньшина впервые вместе вышли в свет и появились на премьере «Чернобыля». После этого Данила наконец-то нарушил молчание и подтвердил разрыв с экс-возлюбленной, оценив при этом свое поведение как «гадкое» и «несправедливое».
Звёзды,Оксана Акиньшина,
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