«Живут вместе»: инсайдер о романе Козловского и Акиньшиной

Инсайдер, на которого ссылается Telegram-канал «Героиня Татлера», отметил, что конфетно-букетный период в отношениях бросившей Зуеву Козловского и его коллеги по съемкам Оксаны Акиньшиной — давно в прошлом. Актеры перешли на новый уровень, а служебный роман, судя по всему, перерос в гражданский брак.

Впервые информация о предположительном расставании Козловского и Зуевой появились в прессе в начале осени 2020 года. Тогда журналисты заподозрили актера в романе с экранной партнершей по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Подогрел слухи о разрыве артистов и тот факт, что свой день рождения Ольга отпраздновала одна. На днях же Козловский и Акиньшина впервые вместе вышли в свет и появились на премьере «Чернобыля». После этого Данила наконец-то нарушил молчание и подтвердил разрыв с экс-возлюбленной, оценив при этом свое поведение как «гадкое» и «несправедливое».