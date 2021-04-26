Поргина высказалась о скандальном интервью Прокловой

"Сейчас эту ситуацию все будут обсуждать. Марина воспитывает двух чудесных детей, и не нужно в этом пачкаться. Человека нет, уже ничего не докажешь. Это все равно что ловить черную кошку в темной комнате",
"Если к Елене действительно приставали, она бы могла рассказать об этом директору картины или руководству «Мосфильма», позвать своего папу, поставить этого актера на место. С другой стороны, я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы: о своих любовниках, от кого ты была беременна, с кем спала, за кого хотела выйти замуж. [...] А подобные тенденции — обсуждать личную жизнь — пришли с Запада. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично".