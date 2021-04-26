Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Поргина высказалась о скандальном интервью Прокловой

Анна Арсеньева
3 часа назад
Актриса Людмила Поргина прокомментировала скандальное интервью Елены Прокловой, в котором она рассказала, что в 15 лет ее пытался соблазнить один известный актер.
Поргина высказалась о скандальном интервью Прокловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Среди общественности появилось предположение, что это мог быть Олег Табаков, из-за чего вдове артиста Марине Зудиной пришлось заступаться. Людмила Поргина поддержала коллегу и посоветовала ей не реагировать на слухи:
"Сейчас эту ситуацию все будут обсуждать. Марина воспитывает двух чудесных детей, и не нужно в этом пачкаться. Человека нет, уже ничего не докажешь. Это все равно что ловить черную кошку в темной комнате",
По ее мнению, говорить на эти темы не нужно и неприлично:
"Если к Елене действительно приставали, она бы могла рассказать об этом директору картины или руководству «Мосфильма», позвать своего папу, поставить этого актера на место. С другой стороны, я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы: о своих любовниках, от кого ты была беременна, с кем спала, за кого хотела выйти замуж. [...] А подобные тенденции — обсуждать личную жизнь — пришли с Запада. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично".
Ранее "Рамблер" сообщал, что жена Щербакова поддержала Проклову.
Звёзды,Людмила Поргина,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители