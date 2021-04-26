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На слуху: вдова Табакова раскритиковала Проклову после интервью

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Зудина раскритиковала Проклову после интервью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Борщева рассказала о травле в КВН из-за внешности

@lenaborshcheva
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева вспомнила, что в прошлом регулярно становилась жертвой издевательств. Как правило, обидчики высмеивали ее внешность и порой дело доходило даже до рукоприкладств.

"Освободилась от этого ужаса": жена Щербакова поддержала Проклову

Недавно Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" рассказала, что стала жертвой насилия, когда ей было 15 лет. По словам актрисы, к ней приставал известный артист. После громкого признания ее поддержала супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова.

Дроздова прокомментировала развод с Певцовым

Про семью актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой ходят разные слухи среди их коллег. Многие и вовсе думают, что пара подает на развод. Однако недавно стало известно, откуда берутся эти сплетни. Ольга рассказала, что иногда они с Дмитрием действительно ссорятся.

Зудина о Прокловой: "Мне стыдно за пожилую женщину"

@marinazudina_official
Вдова Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала Елену Проклову после скандального интервью. Многие предположили, что ее обидчиком был Олег Табаков. Зудина не оставила слухи без внимания и сделала заявление в своем Instagram.

Умер Анатолий Салимоненко

Кадр из фильма «Причал»
Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко был найден мертвым в своей квартире в Москве. Актеру было 80 лет. Согласно предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.
Звёзды,Анатолий Салимоненко,Татьяна Бронзова,Елена Проклова,Борис Щербаков,Дмитрий Певцов,Елена Борщева,Олег Табаков,Марина Зудина,
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