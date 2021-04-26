На слуху: Зудина раскритиковала Проклову после интервью

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева вспомнила, что в прошлом регулярно становилась жертвой издевательств. Как правило, обидчики высмеивали ее внешность и порой дело доходило даже до рукоприкладств.
Недавно Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" рассказала, что стала жертвой насилия, когда ей было 15 лет. По словам актрисы, к ней приставал известный артист. После громкого признания ее поддержала супруга Бориса ЩербаковаТатьяна Бронзова.
Про семью актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой ходят разные слухи среди их коллег. Многие и вовсе думают, что пара подает на развод. Однако недавно стало известно, откуда берутся эти сплетни. Ольга рассказала, что иногда они с Дмитрием действительно ссорятся.
Вдова Олега ТабаковаМарина Зудина раскритиковала Елену Проклову после скандального интервью. Многие предположили, что ее обидчиком был Олег Табаков. Зудина не оставила слухи без внимания и сделала заявление в своем Instagram.