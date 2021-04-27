Светлана Светличная госпитализирована в Москве

Ранее СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы.

Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной 80 лет. Она прославилась ролями в советских фильмах — «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя» и других.