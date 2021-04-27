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Светлана Светличная госпитализирована в Москве

BFM.RUиещё 1
53 минуты назад
Актриса Светлана Светличная сейчас находится в клинической больнице имени С. С. Юдина. Эту информацию подтвердили в больнице, но причину госпитализации артистки уточнять не стали, сообщает ТАСС.
Светлана Светличная госпитализирована в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАССАртем Геодакян/ТАСС
Ранее СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы.
Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной 80 лет. Она прославилась ролями в советских фильмах — «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя» и других.
Звёзды,Светлана Светличная,ИТАР-ТАСС,
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