Дана Борисова рассказала о пережитом сексуальном насилии

Элементарно, начальник приглашал под всякими предлогами в кабинет, какие-то прикосновения позволял себе на корпоративах. Но, слава богу, я уже была совершеннолетняя. Но всё равно это было безумно неприятно, и чувствуешь себя загнанной, не знаешь, кому это сказать. Все ещё видят это, понимают и смеются. Сейчас, слава богу, отношение к этому меняется, но 10 лет назад это выглядело, будто было бы всеобщим потаканием. Потому что я не первая в такой ситуации была,
У меня не дошло до конкретного [полового] акта, но моменты эти неловкие, ужасные. Практически до акта доходило, но я как-то в истерике выпрыгивала из кабинета. Это безумно неприятно для женщины и крайне болезненный момент,
Поддерживаю её (Елену Проклову. — NEWS.ru) полностью, сказала ей, что готова защищать её, и удивлена, как она в себе долгие годы скрывала это. Это ещё раз подчеркивает её порядочность, о таких вещах нельзя молчать,