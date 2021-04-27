Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Дана Борисова рассказала о пережитом сексуальном насилии

News.ru
30 минут назад
Российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего.
Дана Борисова рассказала о пережитом сексуальном насилии
Фото: News.ruNews.ru
Элементарно, начальник приглашал под всякими предлогами в кабинет, какие-то прикосновения позволял себе на корпоративах. Но, слава богу, я уже была совершеннолетняя. Но всё равно это было безумно неприятно, и чувствуешь себя загнанной, не знаешь, кому это сказать. Все ещё видят это, понимают и смеются. Сейчас, слава богу, отношение к этому меняется, но 10 лет назад это выглядело, будто было бы всеобщим потаканием. Потому что я не первая в такой ситуации была,
Видео дня
— рассказала звезда.
Она добавила, что во время работы на одной из радиостанций такое «частенько происходило», но «решить вопрос» пытались без скандалов, так как «всё же зависишь от человека, от зарплаты и карьерных моментов».
У меня не дошло до конкретного [полового] акта, но моменты эти неловкие, ужасные. Практически до акта доходило, но я как-то в истерике выпрыгивала из кабинета. Это безумно неприятно для женщины и крайне болезненный момент,
— добавила Борисова.
Журналистка также поддержала актрису Елену Проклову, признавшуюся недавно, что в детстве также стала жертвой сексуального насилия во время съёмок.
Поддерживаю её (Елену Проклову. — NEWS.ru) полностью, сказала ей, что готова защищать её, и удивлена, как она в себе долгие годы скрывала это. Это ещё раз подчеркивает её порядочность, о таких вещах нельзя молчать,
— отметила Борисова.
Накануне российская актриса Марина Зудина отреагировала на интервью Елены Прокловой, заявившей, что она стала жертвой сексуального насилия в юности. Часть аудитории предположила, что это мог совершить покойный Олег Табаков, роман с которым приписывают Прокловой. Зудина, вдова артиста, отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».
Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.
Звёзды,Елена Проклова,Дана Борисова,Станислав Садальский,Олег Табаков,Марина Зудина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители