Звезды, которые живут с ВИЧ-инфекцией

Иногда мы забываем, что знаменитости тоже обычные люди со своими проблемами, надеждами и страхами. Они тоже могут страдать от тяжелых неизлечимых заболеваний, но продолжают жить с поддерживающей терапией.

Существуют примеры звезд, которые не выдержали вируса иммунодефицита человека. Например, легендарный музыкант Фредди Меркьюри умер после заражения ВИЧ. Несмотря на то, что это заболевание появилось очень давно, люди не до конца осознают его опасности и возможность передачи. Смотрите видео и узнаете про знаменитостей, которые живут с ВИЧ.