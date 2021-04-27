Ева Польна высказалась о своей ориентации

«Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я не могу».
«О сексуальных приоритетах мы принципиально не разговариваем. Когда-то я написала песню «Беги от меня», в которой обращаюсь к девушке. Сейчас этот момент педализируется. Я вообще не делаю разницу между полами. Да просто жизнь имелась в виду в той песне. Я не люблю понятия сексизм, когда делят на мужское и женское. Мы категорически живем в мужском мире. Я остро и принципиально к этому отношусь. Не люблю и феминизм. Меня не интересуют вопросы пола в плане сексуальности. Мне это неинтересно. Я не хочу знать, кто, как и с кем живет. Это дело интимное»,