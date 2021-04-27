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«Это дело интимное»: Ева Польна о своей ориентации

Мария Грибова
3 часа назад
Исполнительница Ева Польна высказалась относительно своей ориентации. Этим она поделилась в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках шоу «Эмпатия Манучи».
Ева Польна высказалась о своей ориентации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В разговоре Манучаров привел в пример цитату певицы из прошлых интервью:
«Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я не могу».
И спросил, осталось ли ее мнение прежним на этот счет.
«О сексуальных приоритетах мы принципиально не разговариваем. Когда-то я написала песню «Беги от меня», в которой обращаюсь к девушке. Сейчас этот момент педализируется. Я вообще не делаю разницу между полами. Да просто жизнь имелась в виду в той песне. Я не люблю понятия сексизм, когда делят на мужское и женское. Мы категорически живем в мужском мире. Я остро и принципиально к этому отношусь. Не люблю и феминизм. Меня не интересуют вопросы пола в плане сексуальности. Мне это неинтересно. Я не хочу знать, кто, как и с кем живет. Это дело интимное»,
— поделилась Польна.
Звёзды,Ева Польна,
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