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Как звезды отреагировали на скандальное заявление Прокловой о сексуальных домогательствах

Катерина Саломе
1 час назад
Недавно популярная актриса Елена Проклова сделала шокирующее заявление. Она призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств дважды, когда ей было всего 12 и 15 лет. И хоть артистка не назвала имен, она подробно рассказала о том, что именно с ней делали. Жуткие подробности взбудоражили не только поклонников, но и коллег Прокловой. «Рамблер» расскажет, как звезды отреагировали на признание Елены Игоревны.
Как звезды отреагировали на скандальное заявление Прокловой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Актриса Яна Поплавская была крайне возмущена заявлением артистки о сексуальных домогательствах. По ее мнению, рассказывать об интимных ласках в публичном формате — просто безумие.
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«Есть такое выражение "свинья везде грязь найдет". Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях чей-то частной жизни? О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда мы стали мерзость считать нормой?!»
— негодовала Поплавская.
Мимо скандала не прошел и режиссер Владимир Наумов. Он признался, что не верит ни единому слову актрисы.
«Ко всему прочему, я ей абсолютно не верю. Ну, Господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она — спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все. Какой-то бред»,
— высказался артист.
А супруга актера Бориса Щербакова писательница Татьяна Бронзова, в свою очередь, поддержала артистку. Она уверена в том, что Проклова говорит чистую правду.
«Лена не умеет врать. Она очень искренний человек, поэтому и хорошая актриса. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа»,
— вспоминает Бронзова.
Вступилась за актрису и известная телеведущая Лариса Гузеева. Она считает, что Елена поступила правильно, обнародовав случившееся. По мнению Гузеевой, это поможет значительно сократить количество преступлений, защитит будущих жертв от травмирующих ситуаций и их последствий
«Я с тобой, но рот на замке — порвут»,
— заявила Лариса.
Звёзды,Татьяна Бронзова,Владимир Наумов,Яна Поплавская,Елена Проклова,Борис Щербаков,Лариса Гузеева,
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