Как звезды отреагировали на скандальное заявление Прокловой

«Есть такое выражение "свинья везде грязь найдет". Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях чей-то частной жизни? О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда мы стали мерзость считать нормой?!»
«Ко всему прочему, я ей абсолютно не верю. Ну, Господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она — спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все. Какой-то бред»,
«Лена не умеет врать. Она очень искренний человек, поэтому и хорошая актриса. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа»,
«Я с тобой, но рот на замке — порвут»,