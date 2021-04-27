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На слуху: Меладзе и Лобода бурно отреагировали на скандал Лорак
Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Меладзе и Лобода бурно отреагировали на пикантный скандал Лорак
@meladzevalerian
На днях Ани Лорак сделала скандальное заявление и заявила, что
Константин Меладзе
предлагал ей отношения взамен на помощь в построении карьеры, но она отказалась.
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«Это дело интимное»: Ева Польна о своей ориентации
РИА Новости
Исполнительница
Ева Польна
высказалась относительно своей ориентации. Этим она поделилась в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках шоу «Эмпатия Манучи».
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Гузеева вмешалась в скандал с Прокловой
РИА Новости
Актриса и телеведущая
Лариса Гузеева
вмешалась в скандал с откровениями своей коллеги
Елены Прокловой
. Некоторое время назад Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам известного актера и режиссера.
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Бывший муж Пелагеи хочет отсудить у нее половину гонораров
РИА Новости
Очередное слушание дела в Никулинском суде не поставило точку в разделе имущества бывших супругов певицы Пелагеи и спортсмена
Ивана Телегина
.
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«Разговаривающий по душам с огурцом»: Ургант высмеял Корчевникова
Кадр из передачи
Иван говорил про премию «Оскар», главным триумфатором церемонии стала лента «Земля кочевников»
Хлои Чжао
. Комментируя победу картины, Ургант неожиданно заговорил о
Борисе Корчевникове
.
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