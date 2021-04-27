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На слуху: Меладзе и Лобода бурно отреагировали на скандал Лорак

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Меладзе и Лобода бурно отреагировали на скандал Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меладзе и Лобода бурно отреагировали на пикантный скандал Лорак

@meladzevalerian
На днях Ани Лорак сделала скандальное заявление и заявила, что Константин Меладзе предлагал ей отношения взамен на помощь в построении карьеры, но она отказалась.

«Это дело интимное»: Ева Польна о своей ориентации

Исполнительница Ева Польна высказалась относительно своей ориентации. Этим она поделилась в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках шоу «Эмпатия Манучи».

Гузеева вмешалась в скандал с Прокловой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вмешалась в скандал с откровениями своей коллеги Елены Прокловой. Некоторое время назад Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам известного актера и режиссера.

Бывший муж Пелагеи хочет отсудить у нее половину гонораров

Очередное слушание дела в Никулинском суде не поставило точку в разделе имущества бывших супругов певицы Пелагеи и спортсмена Ивана Телегина.

«Разговаривающий по душам с огурцом»: Ургант высмеял Корчевникова

Кадр из передачи
Иван говорил про премию «Оскар», главным триумфатором церемонии стала лента «Земля кочевников» Хлои Чжао. Комментируя победу картины, Ургант неожиданно заговорил о Борисе Корчевникове.
Звёзды,Хлоя Чжао,Ева Польна,Елена Проклова,Константин Меладзе,Иван Телегин,Лариса Гузеева,Борис Корчевников,РИА Новости,
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