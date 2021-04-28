Жена Грачевского может лишиться наследства

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Она обвинила помощника своего мужа в обмане, из-за которого она и ее маленький сын теперь могут остаться без наследства. больше по теме

По словам Екатерины Белоцерковской, рядом с ее супругом 23 года был некий человек, который помогал ему с хозяйственными делами. Создатель «Ералаша» доверял ему полностью.

«Тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом, понимал, что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании, получил полный контроль над его компанией. И фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека»,

— написала жена режиссера в Instagram.

Также она выложила в личный блог фото с, якобы, результатом почерковедческой экспертизы, который показывает, что некие документы были подписаны не Грачевским, а человеком, который имитировал его подпись.

Подробностей Екатерина не раскрыла, имя помощника своего мужа она тоже не обнародовала. Также по поводу случившегося высказалась бывшая жена Бориса Юрьевича, Анна Грачевская , которая заверила людей, что не допустит беззакония.

«Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые ввергли нас в шок! Также хочу выделить тот факт, что назначение генерального директора ООО «Ералаш» произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов»,