"Стали оскорблять мужа. Почему? Хотят скандала"

Фото: @marinazudina_official @marinazudina_official

Не так давно Проклова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны известного актера, с которыми ей пришлось столкнуться в юности. Актриса не назвала имя обидчика, но многие предположили, что речь идет о Табакове.

Зудина не оставила слухи без внимания, заявив, что ей "стыдно за пожилую женщину", но при этом призналась, что интервью не смотрела:

"Меня не могли подставить! Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. Мои дети сильные и умные, мы переживем и это".

Вдова артиста отметила, что всегда положительно относилась к Прокловой, восхищалась ее работами и даже хотела, чтобы она сыграла ее сестру в фильме "Валентин и Валентина". Зудина подчеркнула, что у Табакова было такое же отношение к артистке:

"Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле „Отец“, который шел в Табакерке. Я тогда уже родила сына и мы прекрасно общались, приходил ее муж".

Зудина предположила, что история была додумана за актрису, и поэтому ситуация обернулась таким образом. Женщина убеждена, что Проклова не стала бы очернять Табакова даже за большие деньги. Марина пояснила, что резко отреагировала, потому что скандал затронул ее семью: