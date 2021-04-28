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Врачи рассказали о состоянии Светличной

Мира Маркина
3 часа назад
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Светланы Светличной. Об этом сообщают РИА Новости.
"Состояние средней тяжести, находится в отделении неврологии",
– прокомментировали специалисты.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт.
Позже ее сын сообщил РИА Новости, что 27 апреля актрису выпишут. Однако артистка по-прежнему находится в московской больнице имени Юдина.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Светличную госпитализировали с инсультом.
Звёзды,Видео,РИА Новости,
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