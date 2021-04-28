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Худшие бьюти-образы звезд за апрель — с «Оскара», BAFTA и не только

WMJ.ru
1 час назад
Бьюти-провалы селебрити, которые может повторить каждый. Учимся на ошибках у звезд с красных дорожек.
Белла и Джиджи Хадид
1/8 Белла и Джиджи Хадид
Фото: @bellahadid
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Холли Берри
2/8 Холли Берри
Фото: Global Look Press
Кэри Маллиган
3/8 Кэри Маллиган
Фото: Global Look Press
Анджела Бассетт
4/8 Анджела Бассетт
Фото: Global Look Press
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Карди Би
5/8 Карди Би
Фото: @iamcardib
Кэти Перри
6/8 Кэти Перри
Фото: @katyperry
Альма Серо
7/8 Альма Серо
Фото: Global Look Press
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Кармен Сарахи
8/8 Кармен Сарахи
Фото: Global Look Press
Пока стихает пандемия, мероприятий с красными дорожками становится все больше, а селебрити показывают свои новые образы. В этом месяце многие порадовали нас визитом на церемонию вручения премии «Оскар-2021». На красной ковровой дорожке отметились прекрасная Зендая, Риз Уизерспун, Марго Робби и другие, однако без бьюти-факапов не обошлось: пользователи Сети и визажисты раскритиковали макияж и прическу некоторых звезд.
Белла явно перестаралась с бейкингом, который становится очень заметным при яркой вспышке. Также есть несколько вопросов к неудачной попытке осветлить верхнее веко под бровью, в результате которой образовалось большое белое пятно. Джиджи выглядит лучше, однако кошачий глаз, который она, видимо, хотела позаимствовать у младшей сестры, не удался, а только подчеркнул овальную форму лица и его округлые черты. Альма Серо для мероприятия выбрала довольно яркий образ, однако чересчур насыщенные тени и румяна, накладные ресницы и небрежный начес не в моде уже лет двадцать.
Кэти выбрала классный наряд для очередного выпуска шоу American Idol, но с мейкапом перестаралась, а точнее с бейкингом. У звезд это частая ошибка в макияже, ведь при обычном свете ее сложно заметить. На одной из красных дорожек многие раскритиковали макияж актера Sunkee Angel — визажист, видимо, хотел сделать брови идеально ровными.
Больше худших бьюти-образов за апрель ищите в нашей фотогалерее!
Звёзды,Фото,Марго Робби,Риз Уизерспун,
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