Белла явно перестаралась с бейкингом, который становится очень заметным при яркой вспышке. Также есть несколько вопросов к неудачной попытке осветлить верхнее веко под бровью, в результате которой образовалось большое белое пятно. Джиджи выглядит лучше, однако кошачий глаз, который она, видимо, хотела позаимствовать у младшей сестры, не удался, а только подчеркнул овальную форму лица и его округлые черты. Альма Серо для мероприятия выбрала довольно яркий образ, однако чересчур насыщенные тени и румяна, накладные ресницы и небрежный начес не в моде уже лет двадцать.