Пока стихает пандемия, мероприятий с красными дорожками становится все больше, а селебрити показывают свои новые образы. В этом месяце многие порадовали нас визитом на церемонию вручения премии «Оскар-2021». На красной ковровой дорожке отметились прекрасная Зендая, Риз Уизерспун
, Марго Робби
и другие, однако без бьюти-факапов не обошлось: пользователи Сети и визажисты раскритиковали макияж и прическу некоторых звезд.
Белла явно перестаралась с бейкингом, который становится очень заметным при яркой вспышке. Также есть несколько вопросов к неудачной попытке осветлить верхнее веко под бровью, в результате которой образовалось большое белое пятно. Джиджи выглядит лучше, однако кошачий глаз, который она, видимо, хотела позаимствовать у младшей сестры, не удался, а только подчеркнул овальную форму лица и его округлые черты. Альма Серо для мероприятия выбрала довольно яркий образ, однако чересчур насыщенные тени и румяна, накладные ресницы и небрежный начес не в моде уже лет двадцать.
Кэти выбрала классный наряд для очередного выпуска шоу American Idol, но с мейкапом перестаралась, а точнее с бейкингом. У звезд это частая ошибка в макияже, ведь при обычном свете ее сложно заметить. На одной из красных дорожек многие раскритиковали макияж актера Sunkee Angel — визажист, видимо, хотел сделать брови идеально ровными.